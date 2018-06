TV-Markt 2018: ORF mit 31,8 Prozent, P7S1P4 mit 28,3 bei Jungen

WM-Boost für ORF im Juni – Servus TV bei 2,4 Prozent

Wien – Halbzeitbilanz für 2018 im österreichischen Fernsehmarkt: Die ORF-Hauptsender kommen im ersten Halbjahr auf 31,8 Prozent Marktanteil (ohne Freitag und Samstag-Quoten). ProSiebenSat1Puls4 meldet einen Marktanteil von 28,3 Prozent in der Werbezielgruppe von zwölf bis 49 Jahre.

Das Gesamtpublikum im ersten Halbjahr 2018

Im Gesamtpublikum kommen die ORF-Sender (inklusive ORF 3 und ORF Sport Plus) auf 34,3 Prozent Marktanteil im ersten Halbjahr. ORF 1 und ORF 2 schaffen 31,8 Prozent. ORF 1 hat 12,1 Prozent, ORF 2 19,7 Prozent.

ATV kommt im ersten Halbjahr laut Teletest auf 3,0 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum, Puls 4 auf 3,3 Prozent, Servus TV hält bei 2,4 Prozent – nach 1,9 vor einem Jahr für den Sender aus dem Hause Red Bull.

Die Werbezielgruppe im ersten Halbjahr 2018

In der Werbezielgruppe der Zwölf- bis 49jährigen meldet ProSiebenSat1Puls4 einen Gruppenmarktanteil von 28,3 Prozent.Nach eigenen Angaben war es das "stärkste erste Halbjahr seit Bestehen" – 2017 kamen erst im Frühjahr ATV und ATV 2 per Übernahme dazu.

ProSiebenSat1Puls4 ist seither und auch im ersten Halbjahr Marktführer bei den unter 50-Jährigen. Puls 4 erreicht in dieser Zielgruppe 4,4 Prozent, ATV 4,1 Prozent.

WM-Monat: Die Juni-Quoten 2018 im Gesamtpublikum

Im WM-Monat Juni kommen die ORF-Hauptsender auf 34,1 Prozent Marktanteil im Gesamtpublikum (nach 29,8 im WM-freien Juni 2017). Die Daten ausgewählter Sender finden Sie hier:

WM-Monat in der Werbezielgruppe: Die Juni-Quoten 2018

ORF 1 und ORF 2 kommen im Juni auf 30 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe zwischen zwölf und 49 Jahren – nach 22,7 Prozent im Juni 2017. ProSiebenSat1Puls4 hat in diesem WM-Juni 25 Prozent Marktanteil in der Werbezielgruppe. Die Daten ausgewählter Sender:

(fid, 29.6.2018)