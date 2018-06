100 vermisste Migranten nach Schiffsuntergang vor Libyen

Unglück ereignete sich in libyschen Gewässern

Rom – Beim Untergang eines Schiffes mit Migranten an Bord sind in libyschen Gewässern zirka 100 Personen vermisst. Dies berichteten libysche Quellen nach Angaben der italienischen Nachrichtenagentur Ansa. Weitere 14 Migranten konnten gerettet werden.

Die italienische Regierung hat inzwischen ihre Absicht bekräftigt, die Zusammenarbeit mit der libyschen Küstenwache zu stärken. So will Italien der libyschen Küstenwache zwölf Schiffe liefern. Der italienische Innenminister Matteo Salvini hatte am Montag Tripolis besucht. (APA, 29.6.2018)