Kroatien gegen Dänemark: Auf den Spuren von Suker

Sonntag, 20 Uhr, Nischni Nowgorod: Kroatien ist im Achtelfinale gegen Dänemark nicht nur leicht zu favorisieren

Nischni Nowgorod – Die Bilder der Helden von 1998 sieht man in diesen Tagen im kroatischen Fernsehen noch häufiger. Davor Suker, der damalige Superstar, lächelt stolz in die Kamera. Die Bronzemedaille hängt um seinen Hals, daneben stehen Zvonimir Boban, Slaven Bilic, Robert Prosinecki, Zvonimir Soldo und wie sie alle heißen. Fans in den rot-weiß-karierten Trikots liegen sich in den Armen. 20 Jahre sind diese Aufnahmen von der WM in Frankreich alt, aber sie zeigen noch immer den größten Erfolg einer kroatischen Fußballmannschaft.

Das soll sich nun ändern. Luka Modric, Ivan Rakitic, Mario Mandzukic und Co schicken sich in Russland an, die Helden von einst zu beerben. "Diese Generation", sagte Ivica Olic, der Co-Trainer der Kroaten, "ist jetzt bereit."

20 Jahre danach

Den ersten Beweis dafür muss sie am Sonntag im Achtelfinale gegen Dänemark antreten. Kroatien bestreitet sein erstes K.o.-Spiel bei einer WM seit 20 Jahren und nach der beeindruckenden Vorrunde ist das Team im Duell mit den Skandinaviern um Topstar Christian Eriksen klarer Favorit. Das liegt vor allem an Trainer Zlatko Dalic, der gemeinsam mit Olic die Fäden zieht. Sie haben aus ihrem großen Pool an starken Individualisten eine funktionierende, vor allem kampfstarke Einheit geformt. "Wir haben sehr, sehr gute Einzelspieler aus den besten Klubs Europas", sagte Olic: "Dass unsere Spieler auf höchstem Niveau agieren können, wussten wir. Jetzt spielen sie auch zusammen. Der Glaube ist da."

Das Team spielt bereits seit Jahren zusammen, bisher aber enttäuschte es meist. 2016 bei der EM in Frankreich kam das Aus im Achtelfinale gegen den späteren Champion Portugal. In Russland brilliert Kroatien, spätestens mit dem famosen 3:0 im zweiten Gruppenspiel gegen Argentinien schossen sich Modric und Konsorten in den Kreis der Favoriten. "Wir können den Titel holen. Ich bin davon überzeugt!", sagte Miroslav Blazevic, der Trainer von 1998: "Ich habe alle vermeintlichen Favoriten analysiert. Und wisst ihr was? Wir sind besser als sie alle!"

Der Moment der Wahrheit

Während die Euphorie in der Heimat förmlich ausufert, bemühen sich die kroatischen Kicker in Russland aufs Wesentliche, die Dänen, zu konzentrieren. "Der Moment der Wahrheit kommt gegen Dänemark", sagte Dalic. Die Skandinavier fühlen sich wohl in der Rolle des Außenseiters. Ihr Trumpf ist die Defensive mit dem starken Kasper Schmeichel im Tor. Und da wäre ja noch Eriksen, "der beste Spieler, mit dem ich ja zusammengespielt habe", wie Schmeichel sagt. (red, sid, 29.6.2018)