"Mario Tennis Aces" angespielt: Sagt niemals Tennis dazu

Meine Hoffnungen waren groß, dass Nintendo meine Tennisspielsehnsucht lindern würde. Aber vielleicht war diese Hoffnung nach der eher mittelmäßigen, seriösen Umsetzung Tennis World Tour einfach überzogen. Denn was Nintendo mit Mario Tennis Aces für die Switch abliefert, hat ungefähr genauso viel mit meinem geliebten Rückschlagsport zu tun, wie Super Smash Bros mit Martial Arts. Fair enough, die meisten Serienfans und auch mein weiser Kollege Martin wissen das wohl und dennoch hätte ich mir erwartet, zumindest optional auch hier eine einfache Partie Tennis mit meinem besten Kumpel spielen zu können. Aber zwischen Spezialschlägen, Superzeitlupe, verkürzten Matches und einem obligatorischen Splitscreen bleibt nicht viel Platz für die simpleren Freuden am Centre Court. (Zsolt Wilhelm, 30.6.2018)

