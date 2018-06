Koalition zieht Zwölfstundentag ein paar Giftzähne

Überstunden können "ohne Angabe von Gründen" abgelehnt werden. Nachbesserung auch bei Gleitzeit

Die Koalitionsparteien haben die Initiative zur Anhebung der Höchstarbeitszeit wie angekündigt neu verfasst. Im Abänderungsantrag, der am Freitag eingebracht wurde, ist neben der versprochenen Freiwilligkeitsgarantie auch eine Präzisierung zur Gleitzeit enthalten.

Konkret haben die für den Entwurf verantwortlichen Parlamentarier Wolfgang Klinger (FPÖ) und Peter Haubner (ÖVP) in ihrem Antrag festgehalten, dass es Arbeitnehmern freisteht, die elfte und zwölfte Stunde am Tag "ohne Angabe von Gründen abzulehnen". Damit will die Koalition die versprochene Freiwilligkeit untermauern. Im ursprünglichen Entwurf hatte es dagegen noch geheißen, dass die Arbeitnehmer Überstunden aus "überwiegend persönlichen Interessen" ablehnen dürften. Weiterhin soll es zu keiner Benachteiligung bei Bezahlung, Aufstiegsmöglichkeiten oder Versetzung kommen, wenn ein Mitarbeiter keine Mehrarbeit leisten will.

Anpassung bei Gleitzeit

Nachgebessert wird auch bei der Gleichzeit. Hier wurde von Arbeitnehmern befürchtet, dass Überstundenzuschläge weg- oder geringer ausfallen als bisher. Nun sichern die Abgeordneten zu, dass bestehende Gleitzeitvereinbarungen – sei es per Kollektivvertrag, sei es per Betriebsvereinbarung – aufrecht bleiben. Darin enthaltene aus Sicht der Arbeitnehmer günstigere Bestimmungen bleiben somit "unberührt", heißt es im Entwurf. Das Problem: Gleitzeitvereinbarungen gelten nur ein Jahr.

Am möglicherweise größten Knackpunkt hat sich aber nichts geändert: Derzeit kann die Ausweitung der Höchstarbeitszeit nur mit einer Betriebsvereinbarung erreicht werden. Damit haben die Arbeitnehmervertreter mehr Verhandlungsmacht und können leichter Gegenforderungen durchsetzen – beispielsweise höhere Überstundenzuschläge. Das fällt relativ rasch weg, denn die Abkommen werden oft nur für ein Jahr oder kürzer abgeschlossen. Daher spricht die Gewerkschaft nur von geringfügigen Verbesserungen. (Andreas Schnauder, 29.6.2018)