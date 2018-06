120.000 Menschen nach neuen Kämpfen in Syrien auf der Flucht

Scharfe Kritik der Türkei an Offensive der syrischen Truppen in Deraa

Beirut/Jerusalem – 120.000 Menschen sind im Südwesten Syriens wegen der Offensive der Regierungstruppen nach Angaben einer oppositionsnahen Organisation auf der Flucht. Zehntausende seien an die Grenze zu Jordanien gezogen, sagte der Leiter der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte, Rami Abdulrahman, am Freitag. Tausende weitere seien zu den Golan-Höhen geflüchtet, die die Grenze zu Israel bilden. Der israelische Energie-Minister Juval Steinitz sagte dem Radiosender 102FM, wie in der Vergangenheit müsse ein Grenzübertritt der Flüchtlinge verhindert werden.

Den Osten der Provinz Deraa, wo die Armee ihre Offensive vorantreibt, hätten die meisten Menschen inzwischen verlassen. Deraa ist eine der letzten Regionen, die nach mehr als sieben Jahren Bürgerkrieg noch von Aufständischen kontrolliert werden. Die Türkei hat die Offensive "entschieden verurteilt". Der türkische Außenamtssprecher Hami Aksoy kritisierte am Freitag, die "unmenschlichen Angriffe" der Truppen von Machthaber Bashar al-Assad. Diese würden die internationalen Bemühungen in Genf und Astana "untergraben", die Gewalt zu mindern und eine politische Lösung für den Konflikt zu finden, hieß es weiter.

Aksoy erinnerte daran, dass die Region von Daraa und Kuneitra eine "Deeskalationszone" sei, in der seit 2017 eine Waffenruhe zwischen Rebellen und Regierungstruppen gelte. Aksoy rief die anderen Garanten der Waffenruhe und die Staatengemeinschaft auf, sich für ein Ende der Angriffe einzusetzen. Dass Russland, mit dem Ankara zunehmend enge Beziehungen unterhält, aktiv an den Angriffen beteiligt ist, erwähnte Aksoy nicht. (APA, Reuters, 29.6.2018)