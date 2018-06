Totale Mondfinsternis am 27.

Gerade noch rechtzeitig: Der Vollmond wird kurz vor Beginn der Totalität aufgehen

Nun verkürzen sich die Lichten Tage wieder, von 16 Stunden am 1. auf 15 Stunden und 5 Minuten am 31. Juli. Die Sonne erreicht in Widerspiegelung des Erdumlaufs am 22. um 23 Uhr MESZ den Anfang des Tierkreiszwölftels Löwe. Im Freiluftplanetarium Sterngarten Georgenberg zieht dann Mittags die helle Mitte des Lochscheibenschattens über die Querspange am Nordweg mit der Aufschrift 22 JUL und dem Löwesymbol.

Der Mond erscheint um die Mitternacht des 1. nahe Mars schon deutlich unrund und erreicht am 6. das Letzte Viertel im Walfisch. Die zarte Altlichtsichel zeigt sich am 11. tief in der Morgendämmerung im Ostnordosten, am 12. haben wir Neumond. Mit ihm ist eine kleine, bei uns unsichtbare Sonnenfinsternis an der Wilkes-Küste der Antarktis verbunden. Der Mond erscheint am 14. als feine Neulichtsichel wieder tief in der Abenddämmerung zwischen Westen und Westnordwesten und steht am 15. und 16. bei Venus. Das Erste Viertel tritt am 19. in der Jungfrau ein. Am 20. und 21. steht der Mond bei Jupiter und am 24. nahe Saturn.

Der Vollmond in Erdnähe im Schützen bringt uns am 27. eine leider nicht zur Gänze sichtbare totale Mondfinsternis. Der Mond geht bei uns überall erst kurz vor Beginn der Totalität um 21.30 Uhr auf: In Wien oder Graz um 20.29 Uhr, in Klagenfurt um 20.32, Linz um 20.38, Salzburg 20.42 und Bregenz um 20.54 Uhr. Die Totalität endet um 23.13 Uhr. Der Mond verläßt um 00.19 Uhr den Kernschatten und um 00.43 Uhr verschwindet für das freie Auge der Halbschatten am rechten Mondrand.

grafik: urania star/standard

Planeten: Merkur bleibt unsichtbar. Venus steht Abends niedrig zwischen Westnordwesten und Westen im Löwen. Mars im Steinbock finden wir um 2.30 Uhr niedrig im Südosten. Er steht am 27. im Steinbock in Opposition zur Sonne und ist die ganze Nacht sichtbar. Er wird von der Erde überholt und ist vom 26. Juni bis 27. August rückläufig. Jupiter strahlt Abends hoch im Südsüdwesten bis tiefer im Südwesten in der Waage. Saturn steht Abends im Südsüdosten bis nahe Süden im Schützen.

Sternbilder: Die Karte gilt für den 1. um 22.15 Uhr und den 11. um 21.36 Uhr.

Freiluftplanetarium Sterngarten, Wien 23: Fr. 27. 7., 20.30 Uhr: Totale Mondfinsternis, Beobachtung ab 21 Uhr (Prof.H. Mucke). Dann: Mars in Opposition zur Sonne (D.I.N. Pachner). Weitere Informationen: (01) 889 35 41 oder beim Astronomischen Büro. (Hermann Mucke, 30. 6. 2018)