Am Montag fallen wegen Betriebsversammlungen zahlreiche Züge aus

In Wien wird der Ring gesperrt, öffentliche Verkehrsmittel fahren nur eingeschränkt

Wien – Am Montag (2. Juli) werden zwischen 6 und 9 Uhr in der Früh Betriebsversammlungen bei den ÖBB stattfinden. Der Betriebsrat informiert die Mitarbeiter über die Auswirkungen der geplanten Änderungen im Arbeitszeitgesetz. "Man muss mit massiven Verspätungen rechnen. Die konkreten Auswirkungen sind aber offen", sagte ÖBB-Konzernbetriebsrats- und vida-Chef Roman Hebenstreit am Freitag im APA-Gespräch.

"Die ÖBB tun das Möglichste, um einen reibungslosen Verkehr aufrecht zu erhalten. Wir werden unsere Kunden laufend über alle Kanäle informieren", sagte ein ÖBB-Unternehmenssprecher auf Anfrage. Trotzdem drohen laut Betriebsrat nicht nur Verspätungen, sondern auch Zugausfälle.

Großes Interesse an Versammlungen

Hebenstreit, der um Verständnis der Fahrgäste bat, betonte, nicht vorhersagen zu können, wie stark sich die 200 Betriebsversammlungen auf den Zugverkehr auswirken werden. Es sei offen, wie viele Eisenbahner an den Versammlungen teilnehmen werden. "Momentan ist das Interesse aber sehr groß", sagte der Betriebsratschef.

Auch wann mit einer Normalisierung des Verkehrs nach Ende der Betriebsversammlungen zu rechnen sei, sei offen. Ebenso nicht vorhersagbar sei, wo in Österreich sich die Versammlungen am stärksten auswirken werden, erklärte Hebenstreit.

"Die Eisenbahner sind gleich betroffen wie Arbeitnehmer in allen anderen Betrieben und Branchen", sagte Hebenstreit. Auch wenn bei den ÖBB 12-Stunden-Schichten schon möglich seien, "hat der Rest des Paketes unter anderem mit der 60-Stunden-Woche breiteste Auswirkungen" auf die Bundesbahnen.



Zwei Demos in Wien

Die große Demonstration der Gewerkschaft gegen den 12-Stunden-Arbeitstag sowie eine weitere Demo werden am Samstag in Wien zahlreiche Verkehrsbehinderungen sowohl für Autofahrer als auch für Nutzer der öffentlichen Verkehrsmittel bringen. Das teilten Wiener Linien, ÖAMTC und ARBÖ am Freitag mit.

Bei der Demo "Frieden in ganzer Welt" werden ab 12 Uhr bis zu 2.000 Teilnehmer auf der Route Rennweg – Schwarzenbergplatz – Ring – Burgtor zum Heldenplatz unterwegs sein. Ab 14 Uhr werden sich Zehntausende Teilnehmer der Gewerkschaftsdemo am Christian-Broda-Platz versammeln und anschließend über die Mariahilfer Straße – Babenbergerstraße – Ringstraße zum Heldenplatz marschieren.

Straßensperren

Während der beiden Kundgebungen kommt es entlang der Marschroute immer wieder zu Straßensperren. ÖAMTC und ARBÖ rechnen mit erheblichen Zeitverlusten, vor allem auf der Ringstraße und der Zweierlinie, Lothringerstraße – Getreidemarkt – Museumstraße – Auerspergstraße sowie Linke/Rechte Wienzeile, Burggasse, Neustiftgasse und Operngasse. Auch auf den Zufahrten in die Innenstadt werden Staus nicht ausbleiben, hieß es in einer Mitteilung.

Auch Benutzer von öffentlichen Verkehrsmitteln sind betroffen. Die Ringlinien 1, 2 und D werden vermutlich kurzgeführt beziehungsweise umgeleitet. Die Linie 71 fährt nur zwischen Zentralfriedhof 3.Tor und Schlachthausgasse (U3). Die Linie 4A fährt nur zwischen Wittelsbachstraße und Lisztstraße. Die Vienna Ringtram wird eingestellt.

Zusätzlich kommt es zwischen 14.30 und 19.00 Uhr zu weiteren Einschränkungen: Die Linie 5 fährt nur zwischen Praterstern und Josefstädter Straße (U6). Die Linie 13A fährt nur zwischen Alser Straße, Skodagasse und Neubaugasse / Siebensterngasse, bzw. Hauptbahnhof und Amerlingstraße. Die Line 57A fährt nur zwischen Anschützgasse und Amerlingstraße und die Linie 49 fährt nur zwischen Hütteldorf und Urban-Loritz-Platz. (APA, 29.6.2018)