"Sex. Was du schon immer wissen wolltest": Klartext

Mit ihrem Sexbuch füllt die Ex-Klosterschülerin Chusita Chusita Fashion Fever eine Lücke

"Das erste Mal ist fast nie so toll, wie du es dir erträumt hast. Unter uns gesagt: Es ist ein ziemlich ÜBERBEWERTETER Moment. Sex gehört zu den Dingen, die immer besser werden, je mehr Übung man darin hat." Wie wahr. Mit ihrem Sexbuch füllt die Ex-Klosterschülerin Chusita eine Lücke: Aufklärung im Klartext. Informativ, humorvoll, ermutigend, sehr offen.

Sex ist schön – wenn beide ihn wollen und er partnerschaftlich ist. Und wunderbar, wenn beide wissen, was sie tun. Da hilft es, auf Fragen wie "Was ist ein Cunnilingus?" oder "Was, wenn das Kondom reißt?" Antworten zu bekommen, statt auf Internet und (fast immer) Porno angewiesen zu sein. Es hilft, sich selbst kennenzulernen und zu akzeptieren, um sich in Partner oder Partnerin einfühlen zu können: Bin ich schwul oder lesbisch? Ist er / sind sie groß genug?

Ein kunterbuntes Layout mit Tipps und Tests, Fragen und Antworten in Neonorange: frisch, selbstbewusst, eine echt heiße Nummer. Reden wir über Sex – ohne Feigenblatt vor dem Mund. (Helmuth Santler, 3.7.2018)