Asylplan der EU: Merkel, Kurz und auch Orbán können sich freuen

Wie das Ergebnis des EU-Gipfels eingeordnet werden kann – und wer nun vor allem gefordert ist

Nach der Einigung auf allgemeine, eher schwammige Formulierungen ist vor der Fortsetzung des Streits in den kommenden Monaten: Das gilt oft, wenn die Staats- und Regierungschefs bei EU-Gipfeln keine schnellen Lösungen für komplexe Probleme parat haben. Sie gilt diesmal ganz besonders für das letzte Treffen der EU-28 vor der Sommerpause, bei dem es bis tief in die Nacht darum ging, einen Weg zu finden, wie wann und mit welchen Mitteln man die fundamentalen Auffassungsunterschiede der Mitgliedstaaten in der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik in den kommenden Monaten doch noch überbrücken könnte.

Glaubt man den Worten der Regierungschefs, dann ist das – zumindest auf dem Papier – in einem ersten Schritt bereits gelungen. Jetzt muss das erst in belastbare konkrete Reformen und Maßnahmen umgesetzt werden. Für den am Sonntag beginnenden österreichischen EU-Ratsvorsitz bedeutet das: Migration, Asyl, Stärkung des Schutzes der EU-Außengrenzen etc. wird das beherrschende, zentrale Thema bleiben mit dem Ziel, dass beim EU-Gipfel in Salzburg im September auch schon erste Beschlussvorlagen auf dem Tisch liegen. "Österreich wird viel Arbeit haben", sagte die deutsche Kanzlerin Angela Merkel, die sich in der Früh als Gewinnerin fühlte wie praktisch alle anderen Regierungschefs, im Grunde neben Österreichs Bundeskanzler Sebastian Kurz sogar auch der ungarische Premier Viktor Orbán.

Er weigert sich als Anführer der Visegrád-Gruppe seit Jahren, die 2015 beschlossene verpflichtende Umverteilung von Asylwerbern aus Südeuropa auf alle EU-Staaten umzusetzen. In der neuen Strategie zur Verschärfung des Kampfes gegen illegale Migration ist das nun gefallen: Es geht zurück zur freiwilligen Aufnahme von Asylwerbern, die in Südeuropa einreisen und dort einen Asylantrag stellen. Das nennt sich nun "verantwortliche Solidarität".

Innerdeutscher Streit: Seehofer gefordert

Das führt zur Frage, was die Einigung in der Nacht in der Substanz wert ist, ob sie mehr bedeutet als nur schöne Formulierungen. Und vor allem: Ob damit der innerdeutsche – bis an die Grenzen des Koalitionsbruchs zwischen CDU und CSU führende – Streit gelöst ist, der die EU als Ganzes zu sprengen droht.

Bei Letzterem gilt ein eindeutiges Jein. Innenminister Horst Seehofer sieht sich damit konfrontiert, dass seine Kanzlerin nicht wirklich mit einer "europäischen Lösung" aus Brüssel nach Berlin zurückkehrt. Es ist eine Art "unechte europäische Lösung", die sie mit dem italienischen Premierminister Giuseppe Conte bei dessen erstem Gipfel und unter Vermittlung des französischen Staatspräsidenten gefunden hat.

Italien hatte ultimativ gefordert, dass das Prinzip von Dublin aufgeweicht wird, wonach der Erstaufnahmestaat am Mittelmeer immer für die Abwicklung eines Asylverfahrens zuständig bleibe, auch wenn die Asylwerber irregulär bzw. "sekundär" nach Deutschland oder sonst wohin weiterreise. Das wurde ihm im Prinzip zugesagt, weshalb Conte jubelte.

Aber: Die Reform der Dublin-Regelung schiebt die EU seit Jahren vor sich her. Macrons Formel, dass die Partner "freiwillig" eine "verantwortliche Solidarität" bei der Übernahme von Asylwerbern aus Italien, Spanien und Griechenland üben würden, klingt nach einem Aufguss früherer Beteuerungen. Conte hat sich auch nicht klar geäußert, ob er nun von seiner Drohung abrückt, von Deutschland zurückgeschickte Asylwerber nicht wieder zu übernehmen (obwohl er es nach geltenden Regeln müsste).

Weil das so ist, musste Merkel beim Gipfel den einzig möglichen Weg gehen, wie man aus diesem Dilemma herauskommt: Sie vereinbarte laut Angaben von Diplomaten mit bis zu zehn anderen EU-Staaten grundsätzlich, dass man dieses Problem über "bilaterale und trilaterale Abkommen" kurzfristig vom Tisch bekommen will. Das tat Merkel in den vergangenen Jahren oft: Sie verkauft zwischenstaatliche Lösungen als gesamteuropäischen Weg, was den Vorteil hat, dass sie das Heft in der Hand behält.

Der besondere Kniff dabei ist aber, und das wird jetzt für Seehofer ein Problem: Ausgehandelt werden solche bilateralen Abkommen zu Asyl im Rahmen der EU-Regeln von Dublin nicht von Regierungschefs, sondern auf Ebene der Innenminister. Es geht um Verwaltungsabkommen, wie man den Umgang mit Asylwerbern wechselseitig abwickelt. Jetzt kann Seehofer schwer sagen, dass er Asylwerber einfach an der Grenze abweist. Nein, er muss erst mit Italien, mit Österreich, mit vielen Anrainerstaaten verhandeln. Da bleibt viel Raum für weitere Unruhe im europäischen Haus.

Die Pläne für die Mittelmeerroute

Weitgehend unstrittig ist hingegen, dass die EU-Partner in der Migrationspolitik mit dem bereits vor mehr als einem Jahr beim EU-Gipfel in Malta eingeschlagenen härteren Kurs gegen illegale Migration und Schlepperei ernst machen wollen. Die Mittelmeerroute wird jetzt geschlossen, wie Ratspräsident Donald Tusk vorgab. Dazu wird die EU-Grenzschutzbehörde rascher ausgebaut als geplant. Sie bekommt ab 2020 bis zu 10.000 Beamte. Wichtig ist vor allem, dass das Mandat von Frontex erweitert werden soll. Die EU-Grenzschützer sollen dann in enger Kooperation mit den Küstenbehörden in Nordafrika, vor allem in Libyen, dafür sorgen, Boote mit Flüchtlingen gar nicht erst in europäisches Territorium eindringen zu lassen, sondern sie direkt wieder nach Nordafrika zurückzubringen.

Nun ist der Plan, dass dafür eigene "Auffanglager", sogenannte "Ausschiffungsplattformen", in diesen nordafrikanischen Staaten eingerichtet werden. Dafür wird es eigene Verträge der EU mit den Staaten geben müssen, nach Vorbild des EU-Türkei-Abkommens. Die Lager wiederum sollen vom UNHCR verwaltet werden in Kooperation mit dem IOM, sodass man rechtliche Probleme vermeiden und die Einhaltung internationaler Verpflichtungen garantieren kann. In diesem Lagern sollen Migranten direkt Asylanträge stellen können und direkt in EU-Länder "umgesiedelt" werden, wenn sie als Flüchtlinge anerkannt werden. Neu ist nun, dass es solche Lager auch innerhalb der EU geben können soll. Macron hat das durchgesetzt.

Wo in Europa es solche Landungsplattformen geben soll ist aber konkret unklar. Wie so vieles, was in den Schlusserklärungen nun als Ziel festgeschrieben wurde. Viel Arbeit und viel Stoff für eine Fortsetzung der Konflikte. (Thomas Mayer, 29.6.2018)