Google will angeblich Playstation und Xbox Konkurrenz machen

Unternehmen arbeitet laut aktuellem Bericht an eigener Streaming-Konsole – Auch Übernahme von Spieleherstellern angedacht

Auch wenn Google mit Android eine der wichtigsten Plattformen für mobile Spiele betreibt, als wirkliche Größe in der Spielewelt wird das Unternehmen bislang noch kaum wahrgenommen. Dies könnte sich aber bald ändern, wenn man einem aktuellen Bericht glaubt.

Konsole

Google arbeitet derzeit an einer eigenen Spielekonsole, mit der man Sony und Microsoft Konkurrenz machen will, berichtet Kotaku. Entsprechende Gerüchte kursieren in der Branche schon länger, sie werden nun aber immer lauter, wie die Spieleseite betont. So sollen sich Google-Vertreter sowohl am Rande der Game Developers Conference als auch erst vor kurzem bei der E3 mit großen Branchenvertretern getroffen haben, um diese für ihre neue Plattform zu begeistern. Zusätzlich soll das Unternehmen auch Übernahmen einiger Spielehersteller erwägen, um so ein In-House-Spielestudio aufzubauen.

Aufbau

Eine solche Google-Konsole soll allerdings nicht auf High-End-Hardware setzen, wie sie von einer Playstation 5 oder Xbox Two erwartet werden. Stattdessen will Google dem Bericht zufolge unter der Codenamen "Yeti" ein Streaming-System aufbauen. Dabei wird sämtliches Rendering auf Server im Internet ausgelagert, was es ermöglicht. die lokale Hardware vergleichsweise schlank zu halten. Theoretisch ließen sich damit High-End-Spiele sogar in einem Browserfenster abwickeln. Ähnliche Systeme betreiben schon andere Hersteller, darunter etwa Nvidia mit seinem Geforce Now. Google hätte mit seinen weltweiten Rechenzentren hier aber wohl einen nicht zu unterschätzenden Vorteil, was die nötige Infrastruktur anbelangt.

Zukunft Streaming?

Wer schon einmal solch eine Streaming-Plattform benutzt hat, der weiß aber auch, dass dieses Konzept derzeit durchaus seine Tücken hat. So sind ähnliche Dienste immer wieder von Darstellungsproblemen und vor allem Verzögerungen geplagt, was das Gameplay oft nachhaltig stört. Auch braucht es natürlich bei den Nutzern eine ausreichend flotte Internetgeschwindigkeit. Trotzdem ist nicht zu übersehen, dass auch andere Hersteller großes Interesse an Streaming zeigen, so haben etwa erst MIcrosoft und EA eigene Initiativen in diesem Bereich auf der E3 vorgezeigt.

Abwarten

Bei all dem bleibt bisher allerdings noch offen, wann eine solche Google-Konsole tatsächlich erhältlich sein könnte. Dass man diese Ambitionen ernst meint, zeigt sich aber auch an einem anderen Fakt: Schon im Jänner hat das Unternehmen mit Phil Harrison eine der profiliertesten Personen in der Spielbranche angeheuert, Harrison war davor sowohl bei Sony als auch Microsoft als Topmanager rund um deren Konsolen aktiv. (apo, 29.6.2018)