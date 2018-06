Offenbar mehrere Tote bei Schießerei in US-Nachrichtenredaktion

Laut US-Meldungen sollen zwei Männer in Militäruniform in den Newsroom der US-Zeitung "Capital Gazette" eingedrungen sein

Annapolis – In der Hauptstadt des US-Bundesstaates Maryland, Annapolis, sind nach US-Medienberichten bei einer Schießerei in einer Zeitungsredaktion mindestens vier Menschen getötet und mehrere weitere verletzt worden.

Laut unbestätigten Meldungen sollen zwei Männer in Militärunform in die Räumlichkeiten der Tageszeitung "Capital Gazette" eingedrungen sein und das Feuer eröffnet haben. In einem Telefonat mit "Fox News" teilte der zuständig Sheriff, Ron Bateman, allerdings mit, man habe "einen Verdächtigen" in Gewahrsam genommen. Die Polizei warnte, es könnten womöglich noch weitere Täter auf der Flucht sein.

Eine offizielle Bestätigung gab es vorerst weder zur Zahl der Opfer noch zum Hergang der Tat. Hintergründe waren vorerst ebenfalls unbekannt. Das US-Amt für Alkohol, Tabak, Schusswaffen und Sprengstoffe bestätigte ebenso wie die örtliche Polizei, dass es einen Einsatz in der Gegend gebe. (red, 28.6.2018)