Fünf Tote bei Angriff auf US-Zeitungsredaktion

Täter war mit Schrotflinte in Redaktion eingedrungen – Verdächtiger in Haft, Tatmotiv unklar

Annapolis – Bei einem gezielten Angriff auf eine Lokalredaktion im US-Staat Maryland hat ein Mann fünf Menschen getötet. Zwei weitere Menschen in der Redaktion der Zeitung "Capital Gazette" in Annapolis seien verletzt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Der mutmaßliche Täter sei festgenommen worden. Gegen die Zeitung gab es laut Polizei im Internet Drohungen.

Laut Mitteilung der Behörden liegt die Zahl der Todesopfer bei fünf. Es werde allerdings befürchtet, dass es weitere Tote geben könnte, weil einige der Verletzten sich in äußerst kritischem Zustand befänden. Unter den Opfern sind eine Verkaufsassistentin, die erst kurz bei dem Blatt war, sowie eine Lokalreporterin und Kolumnistin. Getötet wurden auch ein langjähriger Sportjournalist, ein Leitartikel-Autor und der stellvertretende Chefredakteur.

Verdächtiger Gegenstand gefunden

Ein Mann in Militäruniform soll gemäß Medienberichten am Nachmittag mit einer Schrotflinte in die Räumlichkeiten der Tageszeitung "The Capital" eingedrungen sein und das Feuer eröffnet haben. In einem Telefonat mit "Fox News" teilte der zuständig Sheriff, Ron Bateman, mit, man habe "einen Verdächtigen" in Gewahrsam genommen. Warnungen, dass womöglich noch ein weiterer Täter auf der Flucht sei, wurden später zurückgenommen.

Wie die Polizei später mitteilte wurde am Tatort auch ein verdächtiges Paket gefunden. Nach einer ersten Untersuchung könne man keine Entwarnung geben, es handle sich möglicherweise tatsächlich um eine Bombe. Das Gebäude, in dem sich 170 Menschen befunden hätten, sei mittlerweile vollständig evakuiert.

Verdächtiger identifiziert

Der Gerichtsreporter der Zeitung, Phil Davis, schrieb via Twitter, es habe sich um einen einzelnen Schützen gehandelt. Dieser habe das Feuer durch eine Glastür eröffnet und mehrere Menschen getroffen. "Ich will niemanden für tot erklären, aber die Situation ist schlimm", schrieb er. "Es gibt nichts Erschreckenderes, als mitzuhören, wie mehrere Menschen erschossen werden, während man sich selbst unter seinem Schreibtisch versteckt und dem Schützen beim Nachladen zuhört."

Bei dem Festgenommenen handelt es sich den Behörden zufolge um einen 38-jährigen Mann aus dem US-Bundesstaat Maryland. Laut Medienberichten war er der Redaktion gegenüber schon länger feindselig eingestellt – im Jahr 2012 wurde eine medienrechtliche Klage von ihm gegen die Zeitung abgewiesen.



Die zweimal wöchentlich erscheinende "Maryland Gazette", deren moderner Nachkomme "The Capital" ist, zählt zu den ältesten Zeitungen in den USA. Beide werden in jener Redaktion produziert, die nun zum Ziel wurde. Ebenso entstehen dort zwei wöchentliche Lokalzeitungen und ein Monatsmagazin.

Der Gouverneur des Bundesstaates Maryland, der Republikaner Larry Hogan, zeigte sich von der Bluttat betroffen. "Ich war völlig bestürzt, als ich von dieser Tragödie in Annapolis erfuhr", schrieb er auf Twitter. Er forderte die Bevölkerung auf, allen Anweisungen der Behörden Folge zu leisten.

US-Präsident Donald Trump teilte mit, er sei im Gedanken bei den Opfern und deren Familien, für die er auch bete.

In anderen US-Städten gab es bereits Reaktionen auf die Tat. Die Polizei von New York (NYPD) erhöhte den Schutz für die großen Medien in der Stadt, wie der TV-Sender ABC mitteilte. Es gebe derzeit aber keinerlei Hinweise darauf, dass sich die Bedrohung insgesamt erhöht habe.

Trotz des Angriffs erschien die Zeitung am Freitagmorgen.

Aufregung um rechten Provokateur

Obwohl der Hintergrund der Tat vorerst noch völlig unklar war, nahmen mehrere US-Berichte Bezug auf das insgesamt verschärfte Klima für amerikanische Medien und ihre Mitarbeiter. Als Beispiel führten sie den rechtsgerichteten ehemaligen "Breitbart"-Blogger Milo Yiannopoulos an. Dieser hatte am Dienstag an zwei US-Reporter Mitteilungen geschickt, wonach er es nicht erwarten könne, "dass Mitglieder von Bürgerwehren damit beginnen, Journalisten bei Sichtkontakt zu erschießen".

Yiannopoulos wies nach der Bluttat vom Donnerstag via Facebook Vorwürfe zurück, damit zum Mord aufgerufen zu haben. Allenfalls seien jene Journalisten an Gewalt schuld, die über seine Äußerungen berichtet hätten. Diese bezeichnete er als wörtlich als "Ungeziefer". (red, APA, 28.6.2018)