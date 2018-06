Hurghada statt Malle: Die beliebtesten Urlaubsziele der Österreicher

Hurghada am Roten Meer hat Palma de Mallorca 2018 als Lieblingsdestination sonnenhungriger Österreicher abgelöst

Wien – Was den ägyptischen Fußballern bei der Weltmeisterschaft in Russland versagt blieb, ist den Touristikern aus Ägypten offenbar gut gelungen: Sie haben sich an allen Mitbewerbern vorbeigedribbelt und im Finish sogar Spanien ausgetrickst. Hurghada am Roten Meer hat die jahrelange Vorherrschaft von Palma de Mallorca gebrochen und sich zur beliebtesten Urlaubsdestination sonnenverliebter Österreicher aufgeschwungen.

Das zeigen neueste Zahlen von Traveltainment, einem Tochterunternehmen des Reisebuchungsabwicklers Amadeus. Ausgewertet wurden Pauschal- und Last-Minute-Flugbuchungen, die zwischen 1. Jänner und 10. Juni 2018 durchgeführt wurden. Demnach liegt die Charterdestination Hurghada sowohl bei den in Reisebüros getätigten Buchungen mit einem Anteil von 23 Prozent an der Spitze als auch bei Onlinebuchungen mit 22 Prozent (siehe Grafik).

Kräftig zulegen konnten auch Kreta mit dem Zielflughafen Heraklion, und auch Antalya feiert Wiederauferstehung nach dem steilen Abfall: Elf Prozent der Reisebürobuchungen ex Österreich hatten die Stadt an der türkischen Mittelmeerküste zum Ziel. Von den Onlinebuchungen entfielen im genannten Zeitraum sogar 16 Prozent auf Antalya, was den Wiedereinstieg in die Top-drei-Destinationen bedeutet.

Starkes Reisejahr

"Eines zeichnet sich jetzt schon ab: 2018 wird erneut ein sehr starkes Reisejahr", sagte der Geschäftsführer von Amadeus Österreich, Bernhard Brauneder. Der stationäre Vertrieb und die Onlineschiene würden von verschiedenen Gruppen unterschiedlich genutzt. "Kunden, die ins Reisebüro gehen, wollen eher länger verreisen, suchen mehr Qualität und geben auch mehr Geld pro Buchung aus", sagte Brauneder. Onlinebucher suchten in der Regel das günstigere Angebot und buchten meist auch kurzfristiger.

Auf die ersten fünf Destinationen entfallen laut den Zahlen von Traveltainment drei Viertel der touristischen Flugbuchungen. Am häufigsten wird übrigens zu zweit verreist (70 Prozent der Onlinebuchungen und 59 Prozent der stationär gebuchten Flüge).

Sieben Tage Urlaub ist für die Mehrheit der Österreicher das Maß aller Dinge. "Wir verreisen kürzer, dafür öfter", sagte Brauneder. In Deutschland verreisten die meisten Urlauber länger.

Bei den gebuchten Hotels liegen Vier-Sterne-Häuser mit einem Anteil von 62 Prozent stationär und 56 Prozent online vorn. Stark gestiegen sind die Ausgaben pro Buchung: 28 Prozent lassen 3000 Euro und mehr springen, 17 Prozent immerhin zwischen 2000 und 2500 Euro. (Günther Strobl, 28.6.2018)