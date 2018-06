85-jährige Kärntnerin von Lkw überrollt und getötet

Frau wollte die Straße überqueren und geriet unter Hinterräder von abbiegendem Lastfahrzeug

Spittal/Drau – Eine 85-jährige Kärntnerin ist am Donnerstag in Spittal an der Drau von einem Lkw überrollt und getötet worden. Wie die Polizei mitteilte, wollte die Fußgängerin die Straße überqueren, dabei kam es zu einer Berührung zwischen dem links abbiegenden Holz-Lkw, gelenkt von einem 43-jährigen Lienzer, und der Spittalerin.

Laut Polizei hatte die Frau zeitgleich mit dem Anfahren des Lastwagens die Straße überqueren wollen. Nach dem Zusammenstoß mit der rechten Seite des Führerhauses, von dem der Lenker nichts mitbekam, stürzte die Frau und wurde von den rechten Hinterrädern des Lkw überrollt. Der 43-Jährige hielt sein Fahrzeug sofort an, ein zufällig anwesender Rettungssanitäter begann mit der Reanimation, die später durch ein Notarztteam fortgesetzt wurde. Die Frau starb aber noch an der Unfallstelle. Zur Klärung der Unfallumstände wurde von der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger bestellt. (APA, 28.6.2018)