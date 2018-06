In Graz stehen die Öffis still, auch ÖBB-Züge könnten sich verspäten

Am 2. Juli sollen zwei Betriebsversammlungen den öffentlichen Verkehr einschränken

Graz – "Bummvoll" soll der Arbeiterkammer-Saal in Graz gewesen sein. Der steirische Gewerkschaftsbund (ÖGB) hatte dort Anfang der Woche rund 1300 Arbeitnehmervertreter einberufen, um gegen den Zwölfstundentag zu protestieren.

Neben viel Kritik an der Regierung ließ man dort auch mit einer weiteren Ankündigung aufhorchen: Am Montag, dem 2. Juli, werden die Öffis und Züge in Graz zeitweise stillstehen. Denn dann wollen die Betriebsräte der ÖBB und Holding Graz je eine Versammlung abhalten. Erstere soll um sieben Uhr früh beginnen, Letztere um halb neun.

Mehr Zeit einplanen

"Die Fahrgäste sollten an diesem Tag mehr Zeit einplanen", meint ÖBB-Sprecher Christoph Posch. Man versuche, die Auswirkungen so gering wie möglich zu halten, aber es sei nicht auszuschließen, dass es zu Verspätungen kommen werde.

Die Holding Graz wird zumindest zeitweise komplett stillstehen. Ab 7.45 Uhr sollen die ersten Fahrzeuge eingezogen werden, mit einem Normalbetrieb sei erst wieder um 12.30 Uhr zu rechnen. (jp, 29.6.2018)