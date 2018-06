aws Gründerfonds verkaufte Anteil an Wiener Start-up Tourradar

aws-Anteil von 10,2 Prozent an US-Investor TCV verkauft

Der Gründerfonds der staatlichen Förderbank aws hat seinen 10-Prozent-Anteil am Wiener Start-up Tourradar an den US-amerikanischen Investor TCV verkauft. Dies teilte der Fonds am Donnerstag in einer Aussendung mit. Kürzlich hat die Plattform für mehrtägige Touren eine 50 Millionen US-Dollar (43 Mio. Euro) Kapitalrunde – angeführt von TCV – bekanntgegeben.

25.000 Reisen und Touren

TCV hat bisher in Reiseunternehmen wie Airbnb, Expedia, HomeAway, Orbitz, SiteMinder, und TripAdvisor investiert. Die Tourradar GmbH mit Sitz in Wien wurde im Jahr 2013 von den Brüdern Travis und Shawn Pittman gegründete. Nach eigenen Angaben ist die Plattform das weltweit größte Online-Reisebüro für mehrtägige Reisen. Aktuell kann man über die Website rund 25.000 Reisen und Touren in 200 Ländern buchen.

Speedinvest und der aws Gründerfonds stiegen beim Tourenanbieter bereits im Jahr 2014 ein. Gründer Travis Pittma dankte nun den Investoren in einer Aussendung. "Der aws Gründerfonds hat, gemeinsam mit Speedinvest, schon in den Anfängen an das Team, die Vision und das Geschäftsmodell von TourRadar geglaubt, als andere noch Steine im Weg sahen."

"Vorzeige-Exit"

Beim Ausstieg hielt der aws Gründerfonds laut Firmencompass rund 10,2 Prozent an Tourradar. Auf APA-Anfrage verwies der aws Gründerfonds darauf, dass über den Verkaufspreis Stillschweigen vereinbart wurde. Es sei ein "Vorzeige-Exit" und einer der erfolgreichsten Exits des aws Gründerfonds, hieß es. Das Geld stehe für Reinvestitionen in Start-ups zur Verfügung. "Unseren Exit im Zuge der jetzigen C-Runde sehen wir daher mit einem lachenden und einem weinenden Auge, da wir davon überzeugt sind, dass TourRadar das steigende Wachstumspotenzial auch weiterhin ausschöpfen wird", so aws-Gründerfonds-Chef Ralf Kunzmann.

Bisher hat der aws Gründerfonds gemeinsam mit Co-Investoren mehr als 130 Mio. Euro in 26 Beteiligungen investiert und sechs Exits realisiert. Als Privatinvestor ist die Erste Group Bank AG beim aws Gründerfonds an Bord.(APA, 28.6. 2018)