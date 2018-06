Neuer Kälterekord am frostigsten Ort der Erde

In Senken des ostantarktischen Polarplateaus maß ein Satellit im Jahr 2004 minus 98,6 Grad Celsius, wie jetzt erst entdeckt wurde

foto: ap Kältepol der Erde: Nirgendwo ist es frostiger als auf dem Polarplateau im östlichen Teil der Antarktis.

Boulder/Wien – Für jene, die gerade unter den etwas kühl geratenen Sommertage leiden, gibt es wärmende Nachrichten aus der Welt der Wissenschaft: US-Forscher haben nach Durchsicht von alten Satellitenaufnahmen einen neuen Minustemperaturrekord registriert: In Senken des antarktischen Plateaus wurden in der Polarnacht 2004 (konkret: am 24. Juli) minus 98,6 Grad gemessen.

Ein US-Forscherteam um Ted Scambos (National Snow and Ice Data Center in Boulder) ist seit einigen Jahren auf der Jagd nach dem Kälterekord und analysierte Temperaturmessungen von Satelliten aus den vergangenen Jahrzehnten. Auf diese Weise hatten die Forscher bereits 2013 auf dem ostantarktischen Polarplateau den bisherigen Frostrekord festgestellt, nämlich minus 93,2 Grad Celsius.

foto: reuters (nasa) Karte der Antarktis mit dem bisherigen Rekord. Die neuen "alten" Spitzenwerte wurden in unmittelbarer Nähe davon gemessen.

Ein Extrenwert für die Ewigkeit?

Doch wie es scheint, kann es am frostigsten Ort der Erde noch kälter werden. Und Scambos ist sich ziemlich sicher, dass der neue Rekord, über den er mit seinen Kollegen im Fachblatt "Geophysical Research Letters" berichtet, halten wird: "Diese Temperaturen sind wohl die kältesten, die an der Erdoberfläche auftreten können." Menschen könnten bei solchen Temperaturen kaum überleben. Schon das Atmen ist so gut wie unmöglich.

foto: nasa/gsfc Die genaue Region des Kälterekords mit den Spitzenwerten von fast minus 100 Grad Celsius.

Wie aber kann es ausgerechnet in den Senken dieser riesigen, auf rund 3500 Metern Seehöhe gelegenen Ebene in der östlichen Antarktis so frostig werden? Die entscheidenden Faktoren sind laut den Forschern der wolkenlose Himmel und die Trockenheit der Luft. Ohne Wolken entweicht die verbleibende Wärme vom Höhenrücken ins All. "Durch die Trockenheit kann die Wärme der Schneeoberfläche noch leichter ins All abstrahlen", so Scambos.

Keine offizieller Weltrekord

Die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) erkennt den neuen Kälterekord übrigens nicht offiziell an, weil er direkt auf dem Eis gemessen wurde. Laut WMO liegt dieser Rekord seit dem 21. Juli 1983 bei 89,2 Grad Celsius und wurde ebenfalls in der Antarktis registriert. (tasch, 28.6.2018)