Erbeutete Schätze: Was tun mit kolonialen Kulturgütern?

foto: staatliche museen zu berlin, ethnologisches museum, martin franken

Die Benin-Bronzen (hier eine in Berlin verwahrte Figur, 17./18. Jhdt.) sind zum Symbol für geraubte Kunst und die Frage geworden, wie man in einer globalen Gegenwart außereuropäische Kunst adäquat präsentieren kann. Es gilt, eine Perspektive einzunehmen, die Hierarchien abbaut – auch in den Kunstmuseen: Interview mit Christian Kravagna: Wer ist schneller? Wettlauf um Kulturgüter-Rückgabe