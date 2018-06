Novak schafft Aufstieg in Wimbledon-Hauptbewerb

Haas verlor in Runde drei und muss hoffen

London – Dennis Novak kann beim Rasen-Highlight der Tennis-Saison erstmals fix im Hauptbewerb antreten. Der 24-jährige Niederösterreicher gewann am Donnerstag sein Drittrundenspiel der Wimbledon-Qualifikation gegen den Deutschen Matthias Bachinger in nur 86 Minuten glatt mit 6:2,6:4,6:2 und darf damit von Roehampton an die Church Road übersiedeln.

Haas muss hoffen

Nicht so gut lief es im entscheidenden Quali-Match für Barbara Haas. Die Oberösterreicherin spielte am Donnerstag ebenfalls um einen Fixplatz im Hautbewerb, unterlag aber der Rumänien Elena-Gabriela Rus in 1:27 Stunden mit 0:6,5:7. Haas musste zwischendurch medizinisch behandelt werden. Damit blieb Haas die Hoffnung auf einen Platz als Lucky Loserin.

Mit Jürgen Melzer kämpfte noch ein weiterer Österreicher um den Aufstieg in den Wimbledon-Hauptbewerb. Nach dem Gewinn der ersten zwei Sätze gegen den Deutschen Yannick Maden verlor der 37-jährige Melzer Satz drei aber im Tiebreak. (APA, 28.6.2018)