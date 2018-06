Wrabetz bestellt Sendungsverantwortliche für "konkret" und "Bewusst gesund"

Astrid Spielberger übernimmt "Bewusst gesund", Peter Baminger "konkret"

Wien – ORF-Generaldirektor Alexander Wrabetz hat am Donnerstag neue Sendungsverantwortliche für "konkret" und "Bewusst gesund" bestellt. Das wöchtlinge Gesundheitsmagazin leitet Astrid Spielberger, für die werktägliche Servicesendung "konkret" übernimmt Peter Baminger die Verantwortung.

Spielberger, geboren 1965 in Graz, begann ihre ORF-Laufbahn 1993 als Redakteurin in der aktuellen Wissenschaft der Zeit im Bild. Ab 1995 war Spielberger Redakteurin, später Chefin vom Dienst beim Nachmittagsmagazin "Willkommen Österreich". Seit 2007 ist Spielberger Chefin vom Dienst bei den Sendungen "heute leben" und "Jahreszeit" und Stellvertreterin des Sendungsverantwortlichen, sowie Ressortleiterin "Gesundheit, Ernährung und Medizin".

Peter Baminger wurde 1963 in Klosterneuburg geboren und begann 1985 in der Parlamentsredaktion des Aktuellen Dienstes, von 1987 bis 1991 war er im Ressort "Inland/Innenpolitik". 1995 wechselte Baminger in die neu geschaffene ZiB 2. Von 1997 bis 1998 leitete er das Korrespondentenbüro London und wechselte 2000 in die Planungsredaktion des Aktuellen Dienstes. 2001 übernahm er die Leitung des Operations Desk in der ZiB-Redaktion von 2005 bis 2007 war er stellvertretender ZiB-2-Planer. 2008 wurde Baminger stellvertretender Sendungsverantwortlicher und Chef vom Dienst des Magazins "Thema". 2008 entwickelte er die Sendung "Bürgerforum", die Baminger seither als Sendungsverantwortlicher leitet. Seit 2017 ist Baminger regelmäßig Chef vom Dienst der Sendung "konkret", die er nun leitet. (red, 28.6.2018)