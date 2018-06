Vier Tote bei Serie von Verkehrsunfällen in Oberösterreich

Tödliche Verletzungen nach Kollision dreier Lkw zwischen Inzersdorf und Micheldorf

Reichersberg/Inzersdorf i. Kremstal/St. Pankraz – Drei Verkehrsunfälle haben am Donnerstag in Oberösterreich vier Tote und mehrere Verletzte gefordert: In Reichersberg rammte ein Lkw das Auto einer Familie, die Mutter starb noch an der Unfallstelle. Auf der Pyhrnautobahn kamen ein Motorradfahrer bei einem Sturz und ein Lastwagenlenker und eine weitere Person bei einer Karambolage dreier Lkw ums Leben. Damit waren binnen einer Woche sechs Verkehrstote zu beklagen.

Gegen 6.40 Uhr kam in Reichersberg (Bezirk Ried im Innkreis) ein Lkw auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern und prallte gegen den entgegenkommenden Wagen einer Innviertler Familie. Die 42-jährige Mutter wurde getötet, der gleich alte Vater schwer verletzt. Er wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum Passau geflogen. Der fünfjährige Sohn des Paares und der Lenker des Lastwagens erlitten ebenfalls Verletzungen – wie schwer war zunächst nicht bekannt.

Nach Sturz über Randstein verstorben

Am Vormittag kam auf der Pyhrnautobahn (A9) im Falkensteintunnel zwischen Inzersdorf und St. Pankraz (Bezirk Kirchdorf) ein 73-jähriger Motorradlenker aus Deutschland ins Schleudern. Er stieß gegen den Randstein und stürzte. Obwohl nachkommende Verkehrsteilnehmer sofort Erste Hilfe leisteten, starb der Mann noch an der Unfallstelle.

Ebenfalls auf der Pyhrnautobahn kollidierten am Nachmittag zwischen Inzersdorf und Micheldorf (Bezirk Kirchdorf) drei Lastwagen. Der Lenker eines hinteren Fahrzeugs kam dabei ums Leben, die beiden anderen wurden verletzt. Die Ursache des Serienunfalls war vorerst noch unklar.

Binnen einer Woche waren auf Oberösterreichs Straßen somit bereits sechs Todesopfer zu beklagen: Sonntagfrüh war in Regau (Bezirk Vöcklabruck) ein 62-Jähriger bei einem Frontalzusammenstoß zweier Pkw ums Leben gekommen. In der Nacht auf Montag starb ein 54-jähriger Autofahrer bei einer Kollision mit einem Lastwagen in Linz. In der Nacht auf Mittwoch verunglückte ein 22-Jähriger bei einem Überholmanöver in Pinsdorf (Bezirk Gmunden) tödlich. (APA, 26.6.2018)