Klagenfurt-Lerchenfeld gewinnt 43. Schülerliga-Finale

Wendstattgasse aus Wien im Finale besiegt – Platz drei an Graz

Landskron – Der Kärntner Vizemeister BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld hat am Donnerstag die 43. Fußball-Schülerliga (U13) für sich entschieden. Die Kärntner gewannen in Landskron vor 1.000 Zuschauern das Finale gegen NSMS 10 Wendstattgasse aus Wien mit 6:1 (4:0). Im Spiel um Platz drei setzte sich nach einem 2:2 am Ende der regulären Spielzeit SMS Graz Bruckner mit 3:1 im Elfmeterschießen gegen BRG Steyr durch.

"Beide Mannschaften haben in der Vorrunde sehr gut gespielt und standen zurecht im Finale, das die Kärntner schlussendlich auch in dieser Höhe verdient gewonnen haben. Die Schülerliga ist ein enorm wichtiger Bewerb für den ÖFB und auch heuer war das Niveau wieder sehr hoch. Alle Spieler waren voll und mit Ehrgeiz bei der Sache", sagte Hermann Stadler, der ÖFB-U19-Teamchef war als Zuschauer vor Ort. (APA, 28.6.2018)

Ergebnisse Finaltag Sparkassen-Fußball-Schülerliga in Landskron:

Finale: BG/BRG/SRG Klagenfurt-Lerchenfeld – NSMS 10 Wendstattgasse 6:1 (4:0). Tore: Modritsch (15., 32.), Genser (18.), Juvan (25.), Hannesschläger (70.), Aineter (70.+2) bzw. Radonjic (38.)

Spiel um Platz 3: BRG Steyr – SMS Graz Bruckner 2:2 (1:0), 1:3 im Elfmeterschießen.