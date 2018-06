TV-Tipps für Freitag, 29. Juni

Glow – die zweite Staffel, Die Wiener Stadthalle rockt!, Wüstenblume, Universum History: Tatort Matterhorn – mit Radiotipps

Glow – Zweite Staffel Ring frei für die nächste Staffel: Die Wrestling-Frauen von Glow sind mittlerweile lokale Berühmtheiten und müssen erst einmal lernen, mit ihrem neuen Ruhm umzugehen. Zündstoff gibt's auch, denn die Freundschaft von Ruth (Alison Brie) und Debbie (Betty Gilpin) bekommt erste Risse. Netflix

18.30 MAGAZIN

Konkret: Kommt bald eine "Link-Steuer" im EU-Internet? Um das geistige Eigentum von Künstlern und Verlagen im Internet besser zu schützen, soll ein neues Leistungsschutzrecht der EU her. Doch der Entwurf stößt auf heftigen Widerstand, denn sogenannte Uploadfilter könnten zur Totalüberwachung im Netz führen, eine Link-Steuer würde zusätzliche Kosten für die User verursachen. Bis 18.51, ORF 2

19.40 REPORTAGE

Re: Abgeschoben ... und dann? Afghanen zwischen Flucht und Neuanfang Obwohl laut einem neuen Lagerbericht des Auswärtigen Amtes die Sicherheitslage im Deutschland als "volatil" bezeichnet wird, will die deutsche Bundesregierung Afghanen wieder uneingeschränkt in ihre Heimat abschieben. Aber was passiert mit diesen Abgeschobenen? Eine Reportage, die Menschen vor und nach ihrer Abschiebung begleitet. Bis 20.15, Arte

20.15 JUBILÄUM

Die Wiener Stadthalle rockt! Pop meets Classic zum 60. Jubiläum der Wiener Stadthalle. Ein Best-of des Konzertabends aus der Wiener Stadthalle, vermischt mit ausgewählten Programm-Highlights aus 60 Jahren. Mit dabei sind u. a. Conchita, Voodoo Jürgens, Seiler und Speer, Klaus Eberhartinger, Pizzera und Jaus, Wolfgang Ambros und Wanda. Bis 21.55, ORF 1

22.00 NACHRICHTEN

ZiB 2 Spezial: Die EU in Österreich Moderatorin Lou Lorenz-Dittlbacher mit Live-Schaltungen in die wichtigsten europäischen Hauptstädte und Live-Gespräche mit politischen Akteuren über ihre Erwartungen an Österreichs EU-Präsidentschaft. Außerdem ein Rückblick auf das nicht immer einfache Verhältnis von Österreich und der EU. Bis 22.45, ORF 2

22.30 DRAMA

Wüstenblume (Desert Flower, D/Ö/F 2009, Sherry Hormann) Waris Dirie ist ein österreichisches Model mit somalischer Herkunft. Sie wurde zur weltweiten Vorkämpferin gegen weibliche Genitalverstümmelungen, die in Afrika teilweise immer noch praktiziert werden. Dirie wurde als Kind verstümmelt, als 13-Jährige floh sie vor der Zwangsehe. Ihre beeindruckende Lebensgeschichte macht auf eine der brutalsten Traditionen der Welt aufmerksam. Mit Liya Kebede. Bis 0.35, One

22.50 DOKU-KRIMI

Universum History: Tatort Matterhorn Bei der Erstbesteigung des Matterhorns 1865 stürzten vier Männer in den Tod. Bis heute gilt es als ungeklärt, ob es reines Unglück war oder doch Sabotage oder gar Mord. 150 Jahre danach sollen forensische Untersuchungen und eine persönliche Spurensuche eines der letzten Rätsel der Alpen aufklären. Bis 23.35, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Tracks Der israelische Regisseur Samuel Maoz präsentiert nach seinem Kriegsdrama Lebanon sein Zweitwerk Foxtrot, das in seinem Heimatland boykottiert wird. Außerdem wird die amerikanische Fotografin Susan Meiselas vorgestellt, die Fotografie als multimediale Kunst sieht und versucht, ihren Bildern Stimmen verleihen. Bis 23.45, Arte

23.30 MAGAZIN

Aspekte Heute steht das Wohnen im Mittelpunkt. Es geht u. a. um die Wohnungskrise und wie Architekten darauf reagieren. Zu Gast sind dazu der Architekturkritiker Niklas Maak und die Stadtplanerin Frauke Burgdorff. Bis 0.15, ZDF