Orbán vor EU-Gipfel: "Keine Migranten mehr, stoppt das!"

Ungarns Regierungschef: "Um die europäische Demokratie wiederherzustellen, müssen wir in diese Richtung gehen"

Brüssel – Ungarns Regierungschef Viktor Orbán hat seine strikte Linie gegen die Aufnahme von Flüchtlingen in Europa bekräftigt. "Die Menschen verlangen zwei Dinge. Das erste ist: Keine Migranten mehr, stoppt das! Das zweite ist: Bringt die zurück, die schon da sind", sagte Orbán am Donnerstag vor dem EU-Gipfel in Brüssel.

"Um die europäische Demokratie wiederherzustellen, müssen wir in diese Richtung gehen. Ich hoffe, dass dies heute passieren wird."

Zentrales Thema in Brüssel

Die europäische Asylpolitik ist eines der zentralen Themen des zweitägigen Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs in Brüssel.

Orbán weigert sich seit Jahren, eine Umverteilung von Asylwerbern in Europa zu akzeptieren. Unter anderem deshalb kommt die Reform des gemeinsamen Asylsystems nicht voran. (APA, 28.6.2018)