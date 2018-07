Diese 15 Spiele-Kracher erscheinen noch 2018

gamespot trailers

Nach einer Kickstarter-Kampagne im Jahr 2015 und etlicher Verzögerungen, erscheint nun das RPG "We Happy Few" von Compulsion Games am 10. August. Das Spiel beschreibt eine alternative Zeitschreibung, bei der Nazi-Deutschland siegreich aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging.

Um all die schrecklichen Taten zu vergessen, sind viele Menschen süchtig nach der Droge Joy geworden. Diese täuscht eine Fantasie-Welt vor, in der alles in Ordnung ist. Als Spieler bricht man nun aus diesem Albtraum im Großbritannien der 1960er aus.

DER STANDARD konnte bei der E3 bereits einen ersten Blick auf das Game werfen.

Veröffentlichung: 10. August 2018