Wien, das eine Zeit lang als Tagungsort durch die Presse geisterte, ist damit aus dem Rennen

Washington/Moskau – Das Gipfeltreffen von US-Präsident Donald Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin wird am 16. Juli in der finnischen Hauptstadt Helsinki stattfinden. Dies teilten das Weiße Haus und der Kreml am Donnerstag zeitgleich mit. Im Vorfeld war auch über Wien als Gipfelort spekuliert worden. (APA, 28.6.2018)