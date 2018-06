Austria verpflichtet Stürmer Edomwonyi

Der 23-jährige Nigerianer wechselt vom türkischen Verein Rizespor zur Austria und unterschreibt einen Vertrag für die nächsten vier Jahre

Wien – Die Wiener Austria rüstet weiter auf. Am Donnerstag gab sie die Verpflichtung von Stürmer Bright Edomwonyi bekannt. Edomwonyi spielte von 2015 bis 2017 bei Sturm, wechselte dann in die erste türkische Liga zu Rizespor und kam im Jänner 2018 auf Leihbasis zu den Grazern zurück. Er unterschreibt einen Vertrag für vier Jahre.



Technischer Direktor Ralf Muhr: "Es ist eine super Geschichte, dass wir so einen tollen Spieler für die Austria gewinnen konnten. Wir befinden uns jetzt in der finalen Phase der Kaderplanung, in der wir sehr strukturiert vorgegangen sind. Wir sind auch in unserer Suche nach einem Defensivspieler schon sehr weit."



Auch Cheftrainer Thomas Letsch zeigt sich ob der Verpflichtung erfreut: "Bright bringt eine zusätzliche Facette in unser Spiel, die uns noch unberechenbarer macht und verstärkt. Er ist ein sehr offener und positiver Typ. Ich kenne ihn schon, seit er als 18-Jähriger zu Salzburg gekommen ist und glaube, dass noch viel Potenzial in ihm schlummert."



Über die Ablösemodalitäten wurde Stillschweigen vereinbart. (red, 28.6.2018)