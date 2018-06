Brasiliens Marcelo rechnet mit baldiger Genesung

Verteidiger im Match gegen Serbien ausgewechselt

Moskau – Brasiliens Marcelo hat sich nach eigenen Angaben keine schwere Rückenverletzung zugezogen. Er werde "bald wieder zurück sein", twitterte der 30-Jährige am frühen Donnerstagmorgen nach dem 2:0 gegen Serbien. Beim Einzug ins WM-Achtelfinale der Selecao war der linke Verteidiger bereits in der Anfangsphase ausgewechselt worden.

Die erste Diagnose der Teamärzte lautete Hexenschuss. Es gehe Marcelo aber gut, hieß es in einer knappen Mitteilung des brasilianischen Verbandes. Auch Trainer Tite konnte nach dem Spiel noch keine genauen Details zur Schwere der Verletzung nennen. "Ich weiß nur, dass er Probleme mit dem Rücken hat", berichtete Tite über ein Gespräch in der Halbzeitpause. "Er sagte, dass sein Rücken blockiert ist." Brasilien trifft im WM-Achtelfinale am Montag auf Mexiko. (APA, red, 28.6. 2018)