Sieben Bewerber für Generalstabschef

Als Favorit gilt Generalmajor Brieger, auch Abwehramtschef und Leiter der Generalstabsdirektion haben Interesse

Wien – Sieben Personen haben sich für den Posten des ranghöchsten Militärs des Österreichischen Bundesheeres beworben. Interesse an der Nachfolge von Generalstabschef Othmar Commenda haben dem Vernehmen nach neben dem als Favoriten geltenden Stabschef des Ministers Robert Brieger auch Abwehramtschef Rudolf Striedinger und Johann Luif, Leiter der Generalstabsdirektion.

Begutachtungskommission

Die Ausschreibungsfrist hat diese Woche geendet. Als nächstes wird eine Begutachtungskommission bestehend aus einem GÖD-Vertreter, einem Vertreter des Zentralausschusses und zwei Dienstgebervertretern (ein Mann und eine Frau) sowie einem Gleichstellungsbeauftragten, der allerdings nicht stimmberechtigt ist, zusammenkommen und die Bewerber in den Kategorien "in geringem Ausmaß", "in hohem Ausmaß geeignet" und "in höchstem Ausmaß geeignet" einordnen.

Der Vorschlag der Kommission ist nicht rechtsverbindlich. Die Entscheidung liegt bei Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ). Brieger gilt als Kandidat der FPÖ und hat damit die größten Chancen auf den Job, der mit rund 10.000 Euro brutto dotiert ist. (APA, 28.6.2018)