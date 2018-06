Löger will mehr Einfluss bei Bankenaufsicht

"Presse": FMA als weisungsfreie Institution mit Pflichten bei Regulierung und Aufsicht einzurichten war ein "systemischer Fehler"

Wien – Finanzminister Hartwig Löger (ÖVP) will mehr Einfluss auf die Bankenaufsicht. Es sei aus seiner Sicht "zu wenig, sich nur zu überlegen, ob die Bankenaufsicht in der FMA oder in der Nationalbank zusammengelegt werden soll .... Das Ministerium muss ein Mindestmaß an Einfluss haben, um die Unternehmen von der vielen Regulatorik zu 'destrangulieren'", sagte der Minister im Gespräch mit der "Presse".

Eine Aufsicht habe die Vorgaben dann vernünftig zu exekutieren. Bei der Schaffung der FMA vor 15 Jahren habe man "einen systemischen Fehler gemacht und sowohl einen Großteil der Regulierung als auch die Aufsicht selbst an eine weisungsfreie Behörde delegiert .... Damit war das Ministerium nicht mehr gefordert, denn immer stand die FMA in der Verantwortung", so Löger. Nun sei es "meine Aufgabe, eine neue Struktur zu konzipieren und die Aufsicht neu zu organisieren. Wohlgemerkt, ich rede jetzt nicht über die Geldpolitik, die die OeNB unabhängig wahrzunehmen hat".

Die vier Szenarien, die eine Arbeitsgruppe zur Neugestaltung der Aufsicht ausgearbeitet hat, "reichen nicht ganz aus", so der Minister. Ihn stört, dass die Finanzmarktaufsicht exekutive und regulatorische Aufgaben, die teilweise hochpolitisch seien, übernimmt. "Die Polizei schreibt auch nicht die Gesetze, die sie dann vollzieht. Daher werden wir für eine klare Trennung dieser Verantwortungsebenen sorgen"

Bilanzpolizei FMA

Die FMA als Bilanzpolizei habe sich "soweit bewährt, dass wir es jetzt reformieren. Wir werden die Rechnungslegungsprüfung aus der FMA herauslösen und diese Aufgabe der Abschlussprüferaufsichtsbehörde (Apab) übertragen. Diese hat alle Voraussetzungen und das Know-how, um diese Aufgabe zu erfüllen. Und wie bisher wird die Prüfstelle für Rechnungslegung (OePR) die laufenden Prüfungen der Unternehmen durchführen. Das wird auch zur Entlastung der Nerven der geprüften Unternehmen führen, denn zwischen OePR und FMA hat es dauernd Auseinandersetzungen gegeben." Bis 2020 ist eine "Steuerentlastungsreform" geplant, dabei habe aber eine Senkung der Kapitalertragsteuer auf Dividendeneinkünfte "nicht die erste Prioritätsstufe".

Die Beteiligungsholding ÖBIB "wird wohl in Richtung Aktiengesellschaft gehen müssen, damit wir wieder eine bessere und direktere Steuerung unserer Aufsichtsräte in den Unternehmen haben". so Löger zur Presse. In der "Kleine Zeitung" wiederum sagte er, dass der künftige neue Namen der ÖBIB ganz unspektakulär in Richtung "Beteiligungs-AG" gehen könnte. Keinesfalls wolle Löger Anteile verkaufen. Das endgültige Konzept werde in den nächsten Monaten fertiggestellt, aber die neue Gesellschaft soll mehr Einfluss in den börsennotierten Firmen erhalten. Die bisherige ÖBIB "hatte wenig Chancen, strategischen Einfluss geltend zu machen", zitiert die Zeitung Löger. Relevante Informationen nicht einmal mehr über Gutachten zu bekommen, "das ist grotesk". Mit Sazka, größter Aktionär der teilstaatlichen Casinos Austria, will Löger "wieder an einen Tisch kommen. Jetzt gilt es, die Lage aufzuarbeiten. Ich sehe in der Zukunft für alle eine Win-win-Situation." (APA, 28.6.2018)