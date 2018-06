Amazon forciert Aufbau eigener Zustelldienste

Konzern will Gründer beim Aufbau eigener Lieferdienste mit "aktiver Starthilfe" unterstützen

Seattle/Bonn/Wien – Der Online-Händler Amazon wildert immer deutlicher im Revier seiner eigenen Zusteller. In den USA forciert der Konzern nun den Ausbau eines eigenen Zustelldienstes. Man werde Gründer unterstützen, eigene kleine Lieferdienste aufzubauen, kündigte der weltgrößte Onlinehändler am Mittwoch in Seattle an. Teil des Programms sei es, Amazon-Lieferwagen an Firmen zu "attraktiven Konditionen" zu verpachten sowie Uniformen, Versicherungsoptionen sowie Unterricht in Firmengründung einzubringen.

Amazon forderte in den USA Unternehmer zur Gründung kleinerer Lieferfirmen auf, die dann bis zu 40 Fahrzeuge mit Amazon-Logo betreiben sollten. Amazon verspricht den neuen Lieferdiensten "aktive Starthilfe" und einen operativen Gewinn von jährlich bis zu 300.000 US-Dollar. Mit der Zeit will Amazon so nach eigenen Angaben "hunderte" kleine Lieferfirmen gewinnen. Der Konzern argumentiert derzeit, die wachsende Zahl der Paketzustellungen zwinge ihn zum Aufbau des eigenen Lieferdienstes, da die etablierten Zusteller FedEx, UPS und die US-Post mit dem steigenden Aufkommen nicht mehr Schritt halten könnten.

Amazon geht es vor allem um die Logistik der letzten Meile, bei der es darum geht, die Pakete an die Haustür des Kunden zu bringen. Diese erwarten, dass die Bestellungen immer schneller und günstiger zu ihnen kommen. Die Zustellung stellt auch andere Konzerne wie die Supermarktkette Kroger und Walmart vor Herausforderungen. Sie testen ebenfalls verschiedene Liefermodelle.

Eine Milliarde US-Zustellungen

Schätzungen von Analysten zufolge überstieg die Zahl der Lieferungen in den USA im vergangenen Jahr die Marke von einer Milliarde. Laut "Wall Street Journal" entfallen von 10 Dollar, die Online-Konsumenten ausgeben, im Schnitt mehr als 4 Dollar auf Bestellungen bei Amazon.

Auch in Deutschland hat Amazon bereits eigene Auftragszusteller am Start. Die geplante Ausweitung des Amazon-Lieferdienstes wird vor allem als Bedrohung für das Paketgeschäft der Deutschen Post gesehen – deren wichtigster Großkunde Amazon ist. Da Amazon in der Regel Neuerungen im eigenen Land ausprobiert, bevor es diese dann über die Grenzen der USA hinausträgt, könnten die neuen Pläne in den USA die Deutsche-Post-Manager hellhörig machen. (APA, Reuters, 28.6.2018)