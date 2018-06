Demo war Pre-Alpha: "Cyberpunk 2077" kommt wohl erst in ein paar Jahren

CD Projekt RED will aber viel Geld für Game in die Hand nehmen

Bei der E3 zeigte CD Projekt RED ausgewählten Medienvertretern eine Demo von "Cyberpunk 2077" – darunter auch dem STANDARD. Das Gameplay und die eindrucksvoll gestaltete Welt zeigte sich vielversprechend, allerdings müssen Gamer wohl noch einige Zeit auf das Spiel warten. CEO Adam Kicinski soll gegenüber einem polnischen Medium gesagt haben, dass die Demo Pre-Alpha und nicht die finale Qualität widerspiegelte. Deswegen hat man sich auch dazu entschlossen, diese nicht allen zu zeigen.

Demo nur für Show-Zwecke

Gezeigt wurde vielmehr jener Teil des Spiels, der bisher den meisten Fortschritt hinsichtlich der Entwicklung aufweist. Die Demo wurde auch dahingehend entwickelt, um sie ausgewählten Personen außerhalb von CD Projekt RED zu zeigen. Kicinskis Aussagen deuten wohl darauf hin, dass das Spiel wohl erst in ein paar Jahren kommen wird. An "The Witcher 3" wurde etwa vier Jahre gearbeitet, wenn man die Zeit zwischen dem zweiten und dritten Teil miteinbezieht.

cyberpunk 2077 "Cyberpunk 2077" im E3-Trailer.

Viel Marketing geplant

Hinsichtlich des Marketings will man mehr Geld als bisher in die Hand nehmen, verriet der CEO des polnischen Unternehmens. Für "Cyberpunk 2077" hätte man in der Vergangenheit viele Finanzmittel zurückgehalten, um diese dann in das Marketing-Budget des anstehenden Games zu investieren. Das Unternehmen ist sich somit wohl recht sicher, dass das Spiel ein großer Hit wird.

Analyst schätzt Release

Bis zum Release wird wohl aber noch Zeit vergehen, ein Analyst schätzt etwa, dass das Game frühestens im zweiten Halbjahr 2019 oder Anfang 2020 kommt. CD Projekt RED ist allerdings bekannt dafür, sich bei der Entwicklung Zeit für zusätzliche Politur und Feintuning zu lassen – eine deutliche Verspätung ist somit auch möglich. (red, 28.06.2018)