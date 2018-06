Zumtobel versenkte 50 Millionen Euro und streicht Dividende

Umstrukturierung nötig – Vorschläge bis September – Vorerst keine klare Prognosen

Wien/Dornbirn – Der börsennotierte Vorarlberger Leuchtenhersteller Zumtobel hat im abgelaufenen Geschäftsjahr 2017/18 unter Preisdruck und Währungseffekten gelitten und 46,7 Mio. Euro Verlust gemacht. Im Jahr davor hatte es 25,2 Mio. Euro Gewinn gegeben. Die Dividende für dieses Jahr wird gestrichen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit.

"Die wirtschaftliche Entwicklung der Zumtobel Group im zurückliegenden Geschäftsjahr war enttäuschend. Der Vertrauensverlust von wichtigen Stakeholdern wie etwa den Kunden und dem Kapitalmarkt als auch das schwierige Industrieumfeld haben deutlich gezeigt, dass strategische sowie organisatorische Anpassungen notwendig sind", wird Alfred Felder, CEO der Zumtobel Group, in der Aussendung zitiert.

Investoren waren von den Zumtobel-Jahreszahlen offenbar schwer enttäuscht. Die Aktie des Leuchtenherstellers ist am Donnerstag im frühen Handel an der Wiener Börse um fast 17 Prozent auf 6,70 Euro eingebrochen.

Übergangsjahr 2018/19

2018/19 soll nun ein "Übergangsjahr" werden, um das operative Geschäft zu stabilisieren. Es seien "grundlegende organisatorische und strategische Veränderungen zusammen mit konkreten Restrukturierungs- und Kostensenkungsmaßnahmen in allen Funktionsbereichen notwendig ... Dabei werden sämtliche Strukturen, Unternehmensabläufe, aber auch Geschäftsbereiche, Absatzmärkte, Marken- und Produktportfolios ergebnisoffen auf den Prüfstand gestellt." Bis am 4. September das Ergebnis zum 1. Quartal vorgelegt wird, soll die neue Strategie vorliegen. Auch Mittelfristziele soll es erst dann wieder geben. Vorerst rechnet Zumtobel mit einem Umsatzrückgang im ersten Halbjahr des laufenden Geschäftsjahres. Das Gruppen-EBIT (19,7 Mio. Euro) soll sich aber leicht verbessern. Angesichts der geplanten Umstrukturierungen sei jedoch mit Einmalbelastungen zu rechnen.

2017/18 ging der Umsatz um 8,2 Prozent auf 1,196 Mrd. Euro zurück. Fast 80 Prozent der Produkte sind inzwischen LEDs. Alleine Währungseffekte, insbesondere die Aufwertung des Euro zum britischen Pfund und Schweizer Franken, hätten den Umsatz mit 31,5 Mio. Euro belastet. Allerdings wäre der Umsatz auch ohne diese Effekte um 5,8 Prozent zurückgegangen.

Die schwierige Lage schlug sich auch auf den Mitarbeiterstand nieder: Zumtobel beschäftigte heuer am 30. April 6.224 Vollzeitkräfte, das waren um 338 weniger als ein Jahr davor. Der Rückgang entfiel insbesondere auf die Produktion, wobei es in Österreich zu einem Rückgang um knapp 100 (3,7 Prozent) auf 2.339 Vollzeitkräfte kam, davon gingen gut 80 Jobs am Standort Vorarlberg verloren. (APA, 28.6.2018)