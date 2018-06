Bierladenbesitzer klagt Sigi Maurer nach Belästigungsvorwürfen auf 60.000 Euro

Weil die grüne Ex-Abgeordnete nach obszönen Privatnachrichten von seinem Account die Identität des Mannes preisgegeben hat, drohen ihr jetzt auch noch die Prozesskosten

Wien – Die nunmehr rechtliche Auseinandersetzung zwischen einem Bierladenbetreiber in der Wiener Josefstadt und der grünen Ex-Abgeordneten Sigi Maurer spitzt sich weiter zu: Am Donnerstag machte Maurer via Twitter und Facebook publik, dass der Mann, von dessen Geschäftsaccount sie Ende Mai obszöne Privatnachrichten erhalten hat, nicht nur Privatanklage gegen sie erhebt – die von ihm erhobenen Ansprüche belaufen sich auf einen Wert in der Höhe von 60.000 Euro.

Konkret klagt der Geschäftsbetreiber wegen übler Nachrede und Kreditschädigung – für den von ihm ins Treffen geführten Schaden, den Maurer ihm durch das Veröffentlichen seiner Identität zugefügt haben soll, will er 20.000 Euro. Dazu stellte er laut Maurer einen medienrechtlichen Antrag auf Entschädigung für die erlittene Kränkung – auf 40.000 Euro.

Rückblick: Ende Mai hat Maurer vom Account des Bierladenbetreibers aus nicht nur höchst vulgäre Aufforderungen zum Oralsex bekommen, sondern auch diesen Satz erhalten: "Dein fetter Arsch turned mich ab aber da Du prominent bist, ficke ich Dich gerne in deinen fetten Arsch, damit dir einer abgeht du kleine dreckige Bitch !!!" (sic!)

foto: matthias cremer

Der Mann will diese Botschaften nicht verfasst haben – via Posting distanzierte er sich von der Wortwahl der Nachrichten und verwies darauf, dass "mehrere Leute den PC" in seinem Betrieb nutzen würden.

Wie berichtet, zeigt der Vorfall ein rechtliches Dilemma im Zuge von derartigen sexuellen Verbalerniedrigungen auf: Einerseits gilt Maurers Identitätspreisgabe als problematisch, andererseits ist der Versand solcher Botschaften keine gerichtlich strafbare Handlung – deswegen genießt der mutmaßliche Absender womöglich gar keinen Identitätsschutz.

Allerdings gerät Maurer mit der Privatanklage des Lokalbetreibers nun selbst unter Beweisdruck nachzuweisen, dass die Botschaften tatsächlich von dem Mann und niemand anderem stammen. Verliert sie als Belästigte diesen Prozess, müsste sie auch noch die Gerichtskosten tragen. Maurer zum STANDARD: "Es ist ein Präzedenzfall mit unklarem Ausgang, da muss ich jetzt durch. Ich kämpfe weiter, auch für alle anderen betroffene Frauen. Es kann schließlich nicht sein, dass man sexistische Hassnachrichten im Jahr 2018 einfach erdulden muss." (Nina Weißensteiner, 28.6.2018)