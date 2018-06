Trump trifft Putin wohl in Helsinki

Offiziell wird der Ort des Gipfeltreffens am Donnerstag bekanntgegeben

Washington – US-Präsident Donald Trump hat die finnische Hauptstadt Helsinki als möglichen Ort seines am heutigen Mittwoch vereinbarten Gipfeltreffens mit Kreml-Chef Wladimir Putin genannt. Der Gipfel könnte nach dem NATO-Gipfel und möglicherweise in Helsinki stattfinden, sagte Trump gegenüber Journalisten in Washington.

Moskau und Washington hatten nach Gesprächen von Trumps Sicherheitsberater John Bolton im Kreml mitgeteilt, dass Ort und Datum für ein Gipfeltreffen vereinbart worden sei. Bekanntgegeben werden diese am Donnerstag.

Gedämpfte Erwartungen

Bolton dämpfte jedoch die Erwartungen an den Gipfel. Er rechne nicht mit konkreten Ergebnissen, weil es schon zu lange kein Gipfeltreffen zwischen den USA und Russland gegeben habe. Es sei aber auch nicht ausgeschlossen, dass Trump und Putin bestimmte Ergebnisse erzielten, fügte Bolton hinzu. Trump gehe davon aus, dass der Gipfel im Interesse der nationalen Sicherheit der USA sei.

Trump, der seit Anfang 2017 im Amt ist, und Putin waren bisher nur am Rande internationaler Treffen zusammengekommen, zuletzt im November in Vietnam. Bei einem Telefonat der beiden Regierungschefs im März war erstmals von einem Treffen unter vier Augen die Rede gewesen. Anfang Juni hatte der Kreml die Bereitschaft zu einem Gipfel bekräftigt und Wien als möglichen Ort ins Spiel gebracht. Trump nimmt Mitte Juli am NATO-Gipfel in Brüssel teil und reist dann weiter nach Großbritannien.

Zwischen den USA und Russland herrschen seit Monaten diplomatische Spannungen unter anderem wegen des Syrien-Krieges und der Ukraine-Krise. Ermittler in den USA verdächtigen Moskau zudem der Einmischung in den US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Allerdings forderte Trump beim G-7-Gipfel in Kanada, Russland wieder in die Gruppe der wichtigsten Wirtschaftsnationen des Westens aufzunehmen. (APA, Reuters, 27.6.2018)