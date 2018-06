Rettungsschiff Lifeline erreicht Hafen von Valletta

Das Schiff hat rund 230 Migranten an Bord

Valletta – Das Rettungsschiff Lifeline der deutschen Organisation Mission Lifeline ist in den Hafen von Valletta eingelaufen. Das Schiff mit rund 230 Migranten und 17 deutschen Besatzungsmitgliedern an Bord kam am Mittwochabend nach einer sechs Tage langen Blockade auf dem Mittelmeer in Senglea vor Maltas Hauptstadt an.

Vier Menschen, darunter drei Babys, sollen gleich in ein Krankenhaus gebracht werden, sagte eine Sprecherin der maltesischen Regierung. Polizei und Ärzte waren im Hafen, viele Menschen an Bord winkten bei der Einfahrt.

Salvini erfreut

Italiens Innenminister Matteo Salvini begrüßte das Ende der Odyssee. "Mit schönen Worten hat Italien bisher nichts erreicht. In diesem ersten Monat unserer Amtszeit haben wir mit unseren Initiativen erreicht, dass Italien nicht mehr ignoriert wird", sagte Salvini dem Sender CNN am Mittwoch.

"Die Spanier haben die Aquarius aufgenommen, Malta wird die Lifeline aufnehmen, dasselbe werden Franzosen, Deutsche und Niederländer tun. Es ist offenkundig, dass wir die Dubliner Asylregeln ändern müssen", erklärte der Innenminister und Vizepremier von der rechten Lega. Eine Priorität seien Investitionen in Afrika. Man müsse dem Kontinent neue Zukunftsperspektiven geben, sagte Salvini, der am Montag nach Libyen gereist war. "Wir haben mehr in diesem Monat als in den vergangenen sechs Jahren erreicht." (APA, dpa. 27.6.2018)