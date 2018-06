Michael Jacksons Vater Joe Jackson gestorben

Joe Jackson baute die Karrieren der Jackson 5 und die Solokarrieren seiner Kinder auf

New York – Joe Jackson, der Vater des legendären US-Popstars Michael Jackson, ist tot. Das bestätigten Familienmitglieder am Mittwoch. Laut den Websites "ET" und "TMZ" starb er am Mittwochmorgen im Kreise seiner Familie in Los Angeles im Alter von 89 Jahren an den Folgen einer Krebserkrankung. Der strenge Patriarch der Jackson-Familie war über Jahre hinweg einer der erfolgreichsten Musikmanager der Welt.

Joe Jackson war vor Kurzem laut "TMZ" wegen einer unheilbaren Krebserkrankung ins Krankenhaus eingeliefert worden. Erst vor zwei Tagen hatte er angedeutet, dass sein Tod bevorstand: "Ich habe mehr Sonnenuntergänge gesehen, als mir zu sehen verbleiben", schrieb er im Kurzbotschaftendienst Twitter. "Die Sonne geht auf, wenn es an der Zeit ist, und – ob es Dir gefällt oder nicht – die Sonne geht unter, wenn es an der Zeit ist."

Familienmitglieder bestätigten Jacksons Tod. "Ruhe in Frieden, der King, der alles möglich machte!!! Ich liebe Dich, Großvater" schrieb Enkel Randy Jackson Jr auf Twitter. Enkel Taj Jackson schrieb, der Familienpatriarch sei "von unserer GESAMTEN Familie geliebt worden" und kritisierte das Bild von Joe Jackson in den Medien.

Erfolgreich mit Jackson 5

Der frühere Stahlarbeiter hatte in den sechziger und siebziger Jahren die überaus erfolgreiche Karriere der aus seinen Söhnen geformten Soul- und R&B-Band The Jackson 5 betreut. Die Gruppe, die bei dem legendären Motown-Label unter Vertrag stand, landete eine Serie von Hits.

Später baute Joe Jackson die Solokarrieren seines Sohnes Michael und seiner Tochter Janet auf. Michael Jackson starb 2009 im Alter von 50 Jahren an einer Medikamenten-Überdosis.

In Interviews hatte Michael Jackson berichtet, wie er in Angst und Schrecken vor seinem Vater aufwuchs, der ihn regelmäßig mit dem Gürtel geschlagen hatte. Im Gespräch mit der Talkmoderatorin Oprah Winfrey brach der Popstar 1993 in Tränen aus, als er von den Züchtigungen durch seinen Vater erzählte. Er schloss Joe Jackson schließlich von seinem Testament aus.

Der Patriarch rechtfertigte in eigenen Interviews seine rigorosen Erziehungsmethoden. Damit habe er seine Kinder "aus dem Gefängnis" und auf der richtigen Spur gehalten, sagte er zu Oprah Winfrey.

Joe Jackson hatte elf Kinder – zehn mit seiner Frau Katherine und eine Tochter mit einer Geliebten. Mit seiner Frau lebte er in den letzten Lebensjahren nicht mehr zusammen, ihre Beziehung soll laut "TMZ" angespannt gewesen sein. (APA, 27.6.2018)