EU-Regierungschefs setzen auf UN-Lager in Nordafrika

Der EU-Gipfel wird aber vom Streit überschattet, wie die Mitgliedsstaaten genau mit Asylwerbern umgehen

eim letzten EU-Gipfel vor der Sommerpause finden die 28 Staats- und Regierungschefs eine so prall gefüllte Tagesordnung vor wie seit Jahren nicht. Allein für den Start heute, Donnerstag, hat der ständige Ratspräsident Donald Tusk acht schwergewichtige Themen vorbereitet, zu denen unter bulgarischem EU-Vorsitz seit Anfang Jänner bisher keine wesentlichen Entscheidungen getroffen wurden. Sie sind nun "Chefsache".

Aus österreichischer Sicht hat das insofern Bedeutung, als die Regierung am Sonntag, 1. Juli, offiziell die EU-Ratspräsidentschaft übernimmt und bis Jahresende alles, was unerledigt und zwischen Mitgliedsstaaten, EU-Kommission und nicht zuletzt dem Parlament in Straßburg umstritten ist.

Der Gipfel wird total überschattet sein von den Problemen, die die Union bei ihrer gemeinsamen Migrationspolitik hat. Zentral ist die seit 2015 ungelöste Frage, wie man Flüchtlinge von Wirtschaftsmigranten trennt, die anerkannten Asylwerber dann fair auf die Staaten verteilt. Der heftige Koalitionsstreit in Deutschland hat das zuletzt noch befeuert.

Aussprache über die Sicherheit

Tusk hat für die Debatte der Regierungschefs darüber das Arbeitsabendessen am Donnerstag freigeräumt. Davor und danach wird EU-Parlamentspräsident Antonio Tajani darauf drängen, dass die "Chefs" den langfristigen EU-Budgetrahmen noch vor den EU-Wahlen im Frühjahr 2019 beschließen. Mit Nato-Generalsekretär Jens Stoltenberg gibt es eine Aussprache über Fortschritte der Sicherheitskooperation, Tusk und Kommissionschef Jean-Claude Juncker werden über das G7-Treffen in Kanada und zu US-Sanktionen berichten.

Die deutsche Kanzlerin Angela Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron klären ihre Kollegen über den aktuellen Stand in der Ukrainekrise auf. Das alles findet sich dann in den Schlusserklärungen, deren Entwurf dem Standard vorliegt: auch die Bereitschaft, 2019 eventuell die EU-Beitrittsverhandlungen mit Albanien und Mazedonien zu starten.

Schließlich wird die britische Premierministerin Theresa May berichten, was London für die Zeit nach dem Brexit vorhat und ob ein Verhandlungsabschluss bis November scheitern könnte.

Warten auf eine lange Nacht

Man könnte also meinen, dass für das Thema Migration kaum Zeit bleibt. "Es könnte eine lange Nacht werden", sagen mit der Vorbereitung befasste Diplomaten. Seit dem Sondergipfel am Sonntag wurde rund um die Uhr daran gearbeitet, einige konkrete Vorhaben unter Dach und Fach zu bringen. Tusk hat das komplexe Thema in drei Bereiche aufgesplittet: die "externe" Dimension, sprich Maßnahmen, die die Union mit afrikanischen Staaten setzen möchte. Dann die verstärkte Sicherung der EU-Außengrenzen im Mittelmeer durch Aufstockung der Grenzschutzbehörde Frontex. Es soll dazu an EU-Abkommen mit nordafrikanischen Staaten gearbeitet werden, um die illegale Migration und das Schlepperwesen zu beenden, wie Tusk schrieb. Vorbild ist das EU-Türkei-Abkommen von 2016. Die EU-Chefs träumen nun davon, dass sie auch in Marokko, Tunesien oder sogar in Libyen "Landungsplattformen" errichten können. Schließlich gibt es die "innere Dimension" der Migrationsprobleme".

So wie bei den Vorschlägen zur Reform der Eurozone, der man sich am Freitag widmen wird, sind zur Migration keine konkreten Entscheidungen zu erwarten, sondern Absichtserklärungen, wie man sie bereits beim EU-Gipfel in Malta im Februar 2017 zu Papier gebracht hatte – die Regierung in Wien wird geduldig sein müssen. (Thomas Mayer aus Brüssel, 28.6.2018)