Tech-Milliardär verkauft Villa im Silicon Valley um 100 Millionen Dollar

Scott McNealy, Mitgründer von Sun Microsystems, will das Grundstück verkaufen, da seine Kinder ausgezogen sind

Scott McNealy, Gründer und ehemals Vorstandsvorsitzender von Sun Microsystems, verkauft sein 32.000 Quadratfuß großes (circa 3.000 Quadratmeter) Grundstück im kalifornischen Silicon Valley in den USA. Die Villa, in der er lebt, bietet ungefähr 2600 Quadratmeter Platz und ist zum Teil auch unterirdisch gebaut. Zu den extravaganten Einrichtungen gehört etwa eigenes ein "Pizza-Zimmer" mit eigenem Pizzaofen, ein rund 440 Quadratmeter großes Fitnesscenter, Poker- sowie Billardräume und eine Disco. Insgesamt hat es 20 Zimmer und einen Swimming Pool.

rex real estate

Söhne ausgezogen

Der Verkaufspreis liegt bei 96,8 Millionen US-Dollar, was es, sollte es jemand erwerben, zu dem teuersten Zuhause, welches in den vergangenen zehn Jahren verkauft wurde, in der San Francisco Bay Area machen würde.

McNealy hat das Grundstück bereits in den 80ern gekauft, 2008 ließ er das Gebäude bauen. Seitdem lebt er mit seiner Frau und seinen vier Söhnen dort – seitdem diese ausgezogen sind, verdiene es aber "mehr Aktivität", wie McNealy dem Wall Street Journal erzählt, weswegen er es nun verkaufen möchte.

McNealy hatte Sun Microsystems 1982 mitgegründet. Das Unternehmen wurde 2010 von Oracle um 7,4 Milliarden US-Dollar gekauft. (red, 27.6.2018)