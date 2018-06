TV-Tipps für Donnerstag, 28. Juni

Gravity (USA/GB 2013, Alfonso Cuarón) Im siebenfachen Oscargewinner-Film Gravity sind George Clooney und Sandra Bullock nach einem fatalen Unfall im All auf sich allein gestellt. Gemeinsam sollte der erfahrene Astronaut Kowalsky (Clooney) und die Wissenschafterin Stone (Bullock) Reparaturen am Weltraumteleskop Hubble durchführen. Bis 22.00, Puls 4

Re: Im Urlaub Gutes tun Elefanten pflegen, Häuser renovieren oder Englisch an einer Schule unterrichten: Jedes Jahr entschließen sich hunderttausende junge Europäer, ihre Ferien möglichst sinnvoll zu verbringen. Südamerika, Afrika oder Asien: Freiwilligenarbeit in Entwicklungsländern ist im Kommen, aber ist sie auch wirklich nachhaltig? Über Sinn und Unsinn von Freiwilligenarbeit. Bis 20.15, Arte

Konkret: Wenn der Arbeitsplatz krank macht Ein Oberösterreicher leidet an einer schweren Lungenkrankheit und befürchtet, dass die tägliche Konfrontation mit Phosphorsäure, Natriumfluorid und Chrom-VI-Chemikalien an seinem Arbeitsplatz die Ursache dafür ist. Bis heute kämpft er um die Anerkennung einer Berufserkrankung. Bis 18.51, ORF 2

Radiotipps am Donnerstag

9.00 PODCAST

Falter Radio: Verschwörung gegen Europa? Zu Beginn der österreichischen EU-Präsidentschaft schlägt sich Österreichs Regierung auf die Seite der Gegner Angela Merkels. Über diese Verschwörung gegen Europa diskutieren der ehemalige grüne Europaabgeordnete Johannes Voggenhuber, ÖVP-Europaabgeordnete Lukas Mandl und die Falter-Journalisten Armin Thurnher und Barbara Tóth. falter.at/radio

15.00 MAGAZIN

Homebase: Alice in Chains Am kommenden Samstag kann man beim Alice-in-Chains-Open-Air in der Arena Wien auf Zeitreise in die Grunge-Neunziger gehen. David Pfister hat die Band vorab porträtiert. Bis 19.00, FM4

21.00 INTERVIEW

Im Gespräch: Kari Polnay-Levitt Im Gespräch mit Renate Schmidtkunz ist die Ökonomie-Professorin Polnay-Levitt, die spezialisiert ist auf die Entwicklungen der Ökonomie in der Karibik. Sie findet, jedes Land sollte das Recht haben, seine wirtschaftliche Entwicklung mitzubestimmen, und sagt, die "Zeit von Trump, Brexit und Co ähnelt den 1930er-Jahren". Bis 21.55, Ö1

(Hannah Weger, 28.6.2018)