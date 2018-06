Mindestsicherung: Rotes Licht der EU zu Kürzung erwartet

Grüne berichten von negativer Stellungnahme an den Europäischen Gerichtshof, der das oberösterreichische Modell derzeit prüft

Brüssel – Die EU-Kommission hält die oberösterreichische Regelung, wonach befristet Asylberechtigte weniger Mindestsicherung (BMS) bekommen, laut dem Grünen Stefan Kaineder für EU-rechtswidrig. Der Landtagsabgeordnete stützt sich auf eine Stellungnahme der Kommission, die ihm zugespielt worden sei. Die Kommission bestätigte die Existenz eines solchen Papiers, hält sich aber zum Inhalt noch bedeckt.

Das oberösterreichische Modell dient der Bundesregierung als Vorbild für die Pläne einer bundesweit einheitlichen Kürzung der Mindestsicherung. In Oberösterreich bekommen derzeit alle subsidiär Schutzberechtigten – und alle befristet Asylberechtigten einen deutlich niedrigeren BMS-Satz. Dauerhaft Asylberechtigte sind hingegen den österreichischen Staatsbürgern gleichgestellt.

EuGH soll klären

Eine von dieser Regelung betroffene afghanische Familie hat dagegen Beschwerde beim Landesverwaltungsgericht (LVG) eingereicht. Ihr Anwalt argumentiert, dass die Regelung europarechtswidrig sei. Das LVG tendiert zu der Ansicht, dass befristet Asylberechtigte wie österreichische Staatsbürger und Personen mit dauerhaftem Asylstatus zu behandeln seien, hat aber vor einer Entscheidung den Europäischen Gerichtshof (EuGH) um Klärung gebeten.

Der EuGH wiederum hat, wie in solchen Verfahren üblich, die Europäische Kommission zu einer Stellungnahme aufgefordert. Laut Kaineder sei diese negativ ausgefallen. Die EU-Kommission vertrete darin die Ansicht, dass die oberösterreichische Regelung EU-rechtswidrig sei. Die Kürzungen bei Asylberechtigten müsse beseitigt werden, sieht er seine bisherige Kritik an der Regelung bestätigt.

Kommission: Inhalt geheim

Die Kommission bestätigte am Mittwoch, dass sie eine schriftliche Stellungnahme abgegeben habe. Der Inhalt sei allerdings vertraulich, solange das Verfahren beim EuGH anhängig ist, so eine Sprecherin der Kommission. Es sei möglich, dass der EuGH in der Causa eine öffentliche mündliche Verhandlung ansetzt, bisher habe er das aber noch nicht getan.

Würde die oberösterreichische BMS-Regelung gekippt, hätte das auch Auswirkungen über das Bundesland hinaus, solle sie doch "Blaupause für den Bund" sein, so Kaineder. Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) und Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) "müssen mit ihrem Rahmengesetz zurück an den Start", ist er überzeugt. "Sie sollten aufhören bei den Ärmsten zu kürzen und die Gesellschaftsgruppen gegeneinander auszuspielen. Ein Sozialstaat hat Armut zu bekämpfen und nicht die Ärmsten, das sollten endlich auch FPÖ und ÖVP einsehen", so Kaineder.

Die oberösterreichische Mindestsicherung wird auch in einem weiteren Punkt noch gerichtlich geprüft: Nachdem der Verfassungsgerichtshof (VfGH) im März das Mindestsicherungsgesetz von Niederösterreich gekippt hat, soll er nun auf Betreiben des LVG auch jenes von Oberösterreich prüfen. Konkret geht es um die Deckelung, die ähnlich, aber nicht ident zu jener in Niederösterreich ist.

"Wir respektieren die Stellungnahme der EU Kommission, verweisen aber auf die eindeutig positive Stellungnahme des Bundesverfassungsdienstes", reagierten ÖVP-Landesgeschäftsführer Wolfgang Hattmannsdorfer und FPÖ-Klubobmann Herwig Mahr. Dieser habe sich im März in "einer schriftlichen Erklärung im Namen der Republik Österreich an den EuGH für das Modell in Oberösterreich ausgesprochen". (APA, 27.6.2018)