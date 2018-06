Sky schmeißt RTL-Sender raus

Pay-TV-Plattform trennt sich weiter von Partnersendern – Holtmann: "Trotz intensiver Bemühungen keine kommerzielle Einigung"

Berlin – Ab dem 17. Juli werden die Sender RTL Crime, RTL Passion und RTL Living aus dem Angebot der Pay-TV-Plattform Sky verschwinden. Laut dwdl.de wird die Zusammenarbeit beendet, da sich Sky und die Mediengruppe RTL Deutschland nicht auf Konditionen für weitere Einspeisungen einigen konnten.

In einer Aussendung von RTL sagte Klaus Holtmann, Bereichsleiter Digitale Spartenkanäle der Mediengruppe RTL: "Leider konnten wir trotz intensiver Bemühungen keine kommerzielle Einigung über die Fortführung der Kooperation erzielen." Außerdem verweise die RTL-Gruppe darauf, dass die drei Sender in Deutschland weiterhin bundesweit von nahezu jedem Kabel- und IPTV-Haushalt zu empfangen sind. In Österreich seien sie über UPC Austria und in der Schweiz über UPC und Teleclub erhältlich.

Sky reduziert die Zahl seiner Partnersender weiter

Damit reduziert Sky die Zahl seiner Partnersender weiter, denn neben den RTL-Sendern wurden in jüngerer Vergangenheit auch Sport+, AXN, ProSieben Fun, Sat.1 Emotions, kabel eins Classic und Goldstar TV aus dem Angebot gestrichen. Als neuer Partnersender kommt im Juli Spiegel TV Wissen hinzu. (red, 27.6.2018)