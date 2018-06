Kontrollstellen für Bio-Landwirtschaft schließen sich zusammen

Sieben der neun registrierten Kontrollstellen agieren künftig unter einem Dachverband

Wien – Mehr als viere Jahre haben die Verhandlungen gedauert, seit einer Woche steht nun fest: Mit der neuen EU-Bioverordnung, die ab 2021 gilt, wird sich im biologischen Anbau einiges verändern. So müssen Mitgliedsstaaten künftig eine Datenbank über die Verfügbarkeit von Biosaatgut aufbauen, die Bürokratie für Landwirte soll hingegen geschmälert werden.

Auch bei den Überprüfungen wird es Änderungen geben: Zwar bleibt die jährliche Kontrolle von Biobetrieben generell bestehen, gibt es bei einem Hof jedoch keine Auffälligkeiten, wird nur mehr alle zwei Jahre geprüft. In Österreich sind insgesamt neun Zertifizierungsstellen für die Kontrolle der rund 23.000 Biobetriebe registriert. Sieben haben sich nun zu einem Dachverband zusammengeschlossen, um den wachsenden Sektor besser zu bedienen. "Bio ist aus der Nische herausgewachsen", sagte Wolfgang Pirklhuber, Leiter des Dachverbands, am Mittwoch in einer Pressekonferenz. Bereits jetzt würden die Mitglieder des Dachverbands 99 Prozent der Kontrollen durchführen, so Pirklhuber.

Landwirte wählen ihre Kontrolleure selbst

In Österreich ist das Kontrollsystem privat organisiert, Landwirte können also frei entscheiden, von welcher Kontrollstelle sie überprüft werden. Diese werden allesamt von der Lebensmittelbehörde überwacht. "Eigentlich sind die Kontrollstellen Mitbewerber", sagt Hans Matzenberger, Vorstandsmitglied des Dachverbands. Die meisten Organisationen seien jedoch gemeinnützig orientiert und hätten auch in der Vergangenheit schon lose zusammengearbeitet. "Die neue Bioverordnung wird eine Challenge", meint Matzenberger. Durch die Gründung des Dachverbands soll die Umsetzung nun weiter vereinheitlicht werden.

Je nach Betriebsgröße zahlen Landwirte zwischen 150 und 800 Euro für die jährliche Überprüfung. Im verarbeitenden Bereich liegen die Kosten zwischen 300 und 3.000 Euro. Dabei spielt auch die Anzahl der kontrollierten Standards – also von Demeter bis hin zu Eigenmarken im Einzelhandel – eine Rolle.

Bioanteil bei Fleisch gering

Insgesamt werden in Österreich rund 620.000 Hektar biologisch bewirtschaftet, das entspricht 24 Prozent der gesamten Anbaufläche. Mit einem Bioanteil von 57 Prozent führt auf Bundesländerebene Salzburg das Rennen an, gefolgt vom Burgenland (31,5 Prozent) und Wien (28,5 Prozent). Vor allem im Acker- und Weinbau wächst laut Pirklhuber der Bioanteil derzeit stark. Im Fleischsegment – allen voran bei Schweinen – bestehe jedoch noch Aufholbedarf. (lauf, 27.6.2018)