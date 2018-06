Google Maps: Update bringt Redesign und neue Features

Update für Android- und iOS-Versionen – Stärkerer Fokus auf individualisierte Empfehlungen

Google verpasst seinem Kartendienst ein – weiteres – Redesign, und führt in diesem Zuge auch gleich einige neue Features ein. In einem Blogeintrag kündigt der Softwarehersteller nun also ein großes Update für Google Maps an.

Look

Auffälligste Neuerung der neuen Version von Google Maps ist der frische Look im Stile des "Material Theme". Dabei handelt es sich um eine weitere Evolutionsstufe von Material Design, die einige Änderungen bei Typographie, Einsatz von Farbe und der Darstellung von Karten – jetzt deutlich abgerundet – mit sich bringt.

Yelp-Anklänge

Einen besonderen Fokus im hat man mit dem Redesign auf das Entdecken interessanter Orte in der eigenen Umgebung gelegt. Im umgestalteten Explore Tab gibt es nun etwa "Trending Lists" der besten Restaurants, Cafes und Bars, die mit der Hilfe lokaler Experten erstellt wird, wie Google betont. Wer diese gerne alle einmal ausprobieren will, kann seinen Fortschritt künftig ebenfalls in der App tracken.

Wer die Location History in seinem Google Account aktiviert hat, bekommt zudem angepasste Lokalempfehlungen, die anhand bisher besuchter Restaurants und Bars zusammengestellt werden. Dieses Feature nennt sich "Your Match" und liefert zu jedem Ort einen Wert, der schätzt, wie gut einem dieser gefallen dürfte. Dazu ist es auch möglich Google Maps Fragen zu den eigenen Ess- und Trinkvorlieben zu geben, um bessere Ergebnisse zu erhalten.

Individuelle Vorschläge

Der Explore Tab soll aber auch sonst einen besseren Überblick darüber geben, was gerade im eigenen Umfeld passiert. So werden hier auch aktuelle Events und Aktivitäten angezeigt. Bei all dem stehen den Nutzern umfassende Such- und Filtermöglichkeiten zur Verfügung, etwa um nur kinderfreundliche Orte auszusortieren oder keine Restaurants anzuzeigen, in denen Fleisch serviert wird.

Passend dazu gibt es einen neuen "For You"-Tab in dem all die individualisierten Ergebnisse noch einmal konzentriert versammelt werden – dieser ist derzeit aber nur in ausgewählten Ländern verfügbar, zu denen Österreich und Deutschland nicht gehören. Dabei kann man auch gezielt einzelnen Grätzeln / Gegenden "folgen", um laufend über neue und interessante Lokale dort informiert zu werden.

Update

Das neue Google-Maps-Design wird derzeit an alle Nutzer der Android und iOS-Version der App ausgeliefert. Die Web-Version wurde hingegen optisch bisher nur in Teilen angepasst. (apo, 27.6.2018)