Oh, wie schlecht ist Panama?

Die schwächsten Teams der WM-Geschichte

Kein Punkt, 1:9 Tore: Sollte Panama am Donnerstag zum Abschluss gegen Tunesien (20 Uhr) verlieren, gehören die Canaleros zu den schlechtesten Teams der WM-Geschichte. Angeführt wird die Liste von Südkorea.

1. Südkorea 1954. 2 Spiele, 0 Punkte, 0:16 Tore (-16)

Erst 0:9 gegen Ungarn, dann 0:7 gegen die Türkei: Obwohl Debütant Südkorea in der Schweiz nur zwei Spiele absolvierte, sind die 16 Gegentore bei einer WM noch immer Rekord. Die Pleite gegen die starken Ungarn um Ferenc Puskas war bis 1982, als El Salvador ebenfalls gegen Ungarn 1:10 verlor, die höchste Niederlage bei einer WM. Erst 32 Jahre später schaffte es Südkorea wieder zu einer Endrunde.

2. Zaire 1974. 3 Spiele, 0 Punkte, 0:14 Tore (-14)

Der WM-Debütant ging in Deutschland unter: 0:2 gegen Schottland, 0:9 gegen Jugoslawien, 0:3 gegen Titelverteidiger Brasilien. Bis heute legendär ist die Szene, in der Brasilien einen Freistoß ausführen will, Zaires Mwepu Ilunga aber aus der Mauer läuft und den Ball wegschlägt. Für diese Aktion gibt es zwei Theorien. Nummer eins: Ilunga wusste es nicht besser. Nummer zwei: Zaires Spieler hatten Angst um ihr Leben, falls sie zu hoch verlieren würden. Präsident Mobutu Sese Seko soll vor der Begegnung für den Fall einer Niederlage mit vier Toren Unterschied mit ernsten Konsequenzen gedroht haben.

3. Saudi-Arabien 2002. 3 Spiele, 0 Punkte, 0:12 Tore (-12)

In Russland startete Saudi-Arabien vor zwei Wochen mit einem 0:5 gegen den Gastgeber, doch vor 16 Jahren erwischte es die Grünen Falken noch heftiger: In Sapporo gab es zum WM-Auftakt ein 0:8 gegen Deutschland. Miroslav Klose darf sich nicht zuletzt wegen seiner drei Treffer gegen Saudi-Arabien heute WM-Torschützenkönig nennen. Gegen Kamerun (0:1) wurde es besser, ehe gegen Irland (0:3) das nächste Debakel folgte – Torhüter Mohamed Al-Deayea patzte zweimal böse.

4. El Salvador 1982. 3 Spiele, 0 Punkte, 1:13 Tore (-12)

Eigentlich misslang nur der Auftakt: Das 1:10 gegen Ungarn ist bis heute die höchste Niederlage und das einzige zweistellige Ergebnis bei einer Endrunde. Danach folgten gegen Belgien (0:1) und Diego Maradonas Argentinier (0:2) achtbare Ergebnisse. Auf die WM-Bühne hat es El Salvador seither nie mehr geschafft. In dem Rekordspiel erzielte Laszlo Kiss als Joker innerhalb von sieben Minuten drei Tore. Am Ende der Gruppenphase schieden die Ungarn trotzdem aus – mit 12:6 Toren. Der Vollständigkeit halber: El Salvadors Ehrentreffer erzielte Ramirez Zapata zum 1:5.

5. Haiti 1974: 3 Spiele, 0 Punkte, 2:14 Tore (-12)

Haitis bis heute einzige WM-Teilnahme begann mit einer Sensation: Emmanuel Sanon überwand in der 46. Minute Italiens Dino Zoff zum 1:0. Zoff war zuvor fast zwei Jahre und 1.143 Minuten ohne Gegentor geblieben. "Mit diesem Tor hat sich Haiti internationales Ansehen erworben, ganz egal was danach passierte", sagte der 2008 verstorbene Sanon einmal dem Magazin "11 Freunde". Leider passierte danach nicht mehr viel: Nach dem 1:3 gegen Italien, einem 0:7 gegen Polen und einem 1:4 gegen Argentinien war Haiti ausgeschieden, zudem wurde Ernst Jean-Joseph als erster Spieler der WM-Geschichte wegen Dopings ausgeschlossen. Trotzdem ist das Haiti-Team noch immer als die Mannschaft berühmt, die den großen Zoff überwand. (sid, 27.6.2018)

Weitere Platzierungen:

6. Nordkorea 2010: 3 Spiele, 0 Punkte, 1:12 Tore (-11)

7. Griechenland 1994: 3 Spiele, 0 Punkte, 0:10 Tore (-10)

8. Mexiko 1978: 3 Spiele, 0 Punkte, 2:12 Tore (-10)

8. Neuseeland 1982: 3 Spiele, 0 Punkte, 2:12 Tore (-10)

10. China 2002: 3 Spiele, 0 Punkte, 0:9 Tore (-9)

10. El Salvador 1970: 3 Spiele, 0 Punkte, 0:9 Tore (-9)

12. Vereinigte Arabische Emirate 1990: 3 Spiele, 0 Punkte, 2:11 Tore (-9)

13. Mexiko 1930: 3 Spiele, 0 Punkte, 4:13 Tore (-9)