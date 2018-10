Welche Kaufnebenkosten sind beim Immobilienerwerb zu erwarten?

Die Kaufnebenkosten beim Immobilienkauf bestehen in der Regel aus vier Bestandteilen. Welche das genau sind, erfahren Sie hier.

derstandard.at in kooperation mit immoredo Welche Kaufnebenkosten sind zu erwarten? Erklärt von Christian Hrdliczka, Immobilienmakler.

Grundsätzlich sind bei einem Immobilienerwerb rund zehn Prozent an Kaufnebenkosten zu erwarten. Die Kaufnebenkosten beinhalten folgende Kosten:

Die Grunderwerbsteuer Die Grundbucheintragungsgebühr Die Vertragserrichtungskosten beim Notar oder Rechtsanwalt Das Maklerhonorar

Wann werden die Kaufnebenkosten fällig?

Die Kaufnebenkosten werden in der Regel bei der Vertragserrichtung fällig. Üblicherweise erstellt der Vertragserrichter die Vorschreibung all dieser Kosten, die dann auf ein Treuhandkonto einzuzahlen sind. Der Vertragserrichter bezahlt aus diesem Treuhanderlag die jeweiligen Nebenkosten an die entsprechenden Behörden.