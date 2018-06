Windows 10 testet Werbung im Einstellungsmenü

Ein Entwickler zeigt auf Twitter einen Screenshot von einem Banner, auf dem Designpersonalisierungen empfohlen werden

Als Microsoft das erste Mal Werbung bei Windows 10 ankündigte, war die Aufregung groß. Seitdem hat das Unternehmen immer wieder getestet, wo und wie Anzeigen in dem Betriebssystem effektiv platziert werden können. Nun hat der Entwickler Rafael Rivera auf Twitter eine neue Stelle gefunden, in der aktuell Bannerwerbung getestet wird: Das Einstellungsmenü.

Kuriose Platzierung

Wie auf dem Screenshot, welches Rivera auf Twitter geteilt hat, zu entnehmen ist, empfiehlt Microsoft, das Betriebssystem zu personalisieren und mit unterschiedlichen Hintergründen, Sounds und Farben zu experimentieren. Das ist insofern kurios, da sich der Nutzer in diesem Falle ja sowieso schon in den Einstellungen befindet und genau diese Option in dem Bereich auswählen kann.

Kann abgedreht werden

Während es sich in diesem Falle um keine Werbung per se handelt, da es eine Empfehlung ist, die nicht in den Microsoft Store, sondern in das Einstellungsmenü führt, bleibt der zukünftige Nutzen der Fläche also infrage zu stellen. Abdrehen lässt sich die oftmals als Empfehlung getarnte Werbung – etwa für Apps im Store – übrigens in den Einstellungen deaktiviert werden. Die ist relativ gut versteckt, nämlich unter:

Einstellungen Personalisierung Sperrbildschirm Hintergrund

Windows Blickpunkt



lässt sie sich abdrehen. (red, 27.6.2018)