Altbau- oder Neubauwohnungen, welche Objekte eignen sich besser als Vorsorgewohnungen? Hier erfahren Sie mehr

derstandard.at in kooperation mit immoredo Vorsorgewohnung – Altbau oder Neubau? Erklärt von Marion Weinberger-Fritz, Geschäftsführerin.

Grundsätzlich sind sowohl Alt- als auch Neubauwohnungen als Vorsorgeobjekte geeignet. In der Regel sind die klassischen Vorsorgewohnungen jedoch Neubauwohnungen, weil der Mietzins frei vereinbart werden kann. Altbauwohnungen sind an bestimmte Grenzen des Mietrechts gebunden, was die Bewirtschaftung schwieriger macht.