2015-Trauma-Show gegen Flüchtlinge an Österreichs Grenze

Die Polizisten agierten professionell, aber die Politiker beruhigten nicht, sondern schürten Ängste vor einer neuen Krise

Viele gähnen. Es ist fünf vor acht in der Früh – manche Journalisten sind noch nicht einmal im Zelt herinnen, aber der Innenminister will offenbar zeigen, was Pünktlichkeit und Ordnung bedeuten. Herbert Kickl (FPÖ), diesmal in Jeans und mit dem bereits vertrauten aufgeregten Blick, verkündet, es ginge darum, ein "klares Signal in die Welt zu senden". "Wir haben noch die Bilder aus 2015 in Erinnerung", meint er und beschwört sie mit diesem Satz wieder herauf.

Sie seien nicht nur dramatisch, sondern auch traumatisch gewesen, erklärt er und meint damit sicher nicht die Kriegstraumata, die manche der Flüchtlinge aus dem Syrien-Krieg mitgenommen haben, sondern er meint das Trauma, das die Österreicher erlitten, als "zigtausende Fremde in Kolonnen auf unsere Grenze" zu kamen. Er spricht vom 21. Oktober 2015.

Diese Fremden hätten damals nicht "haltgemacht", sie seien auch nicht angehalten, sondern "durchgewunken" worden, erinnert Kickl. Dies habe das Gefühl einer gewissen Ohnmacht und Ängste in der Bevölkerung erzeugt. Die politisch Verantwortlichen hätten damals "gesetzlose Zustände" zugelassen. Das dürfe "NIE MEHR WIEDER" passieren.

der standard In Spielberg marschierten die Einsatzkräfte auf.

Das neue "Nie mehr wieder"

Das neue "Nie mehr wieder" in der neuen österreichischen Geschichtsschreibung unter Türkis-Blau ist also der Herbst 2015 – dieser wird als Inbegriff der Bedrohung dargestellt, als etwas, was man zukünftig immer bekämpfen soll. Deshalb wird an diesem sonnigen Junitag in den Weinbergen an der südsteirischen Grenze auch nicht Backhendl mit Grünem Veltliner gejausnet, sondern geübt, wie man verhindern kann, dass tausende FREMDE eine Grenze überrennen. "Fremde" ist wohl das meistverwendete Wort an diesem Morgen.

Die Veranstaltung heißt "pro borders" und offenbart ausgerechnet an der grünen Grenze zu Slowenien, wie die FPÖ tickt: Das Nationalstaatliche steht im Vordergrund, das Europäische wird misstrauisch beäugt.

Kickl porträtiert die Aktion, an der etwa 500 Polizisten und 220 Soldaten teilnahmen, als eine Übung, die das Vertrauen stärken soll. Offensichtlich soll die Vorführung eine kollektive psychotherapeutische Behandlung sein, damit sich die Österreicher von ihrem Schrecken erholen. Mit dem 26. Juni 2018 soll der 21. Oktober 2015 überdeckt werden, der Tag, an dem die Absperrungen aufgemacht werden mussten, weil der Druck der Migranten so stark geworden war. FPÖ-Verteidigungsminister Mario Kunasek bezeichnet die Geschehnisse von damals als "Grenzsturm".

foto: apa/afp/rene gomolj Statisten stellten die Flüchtlinge an der Grenze dar.

Presse- statt Flüchtlingszelt

Doch obwohl die Polizei in Spielfeld die Fähigkeit demonstriert, künftig mit einem massenhaften Zustrom von Migranten professionell umgehen zu können, werden in dem ehemaligen Flüchtlingszelt, das nun zum Pressezentrum umfunktioniert wurde, auch Ängste befördert. Deshalb ist man als Beobachter nicht sicher, ob die Traumaverarbeitungsshow in den südsteirischen Weinbergen nicht eher eine Regression bewirkt.

Darunter versteht man einen psychischen Abwehrmechanismus, bei dem man in frühere Stufen der Persönlichkeitsentwicklung zurückfällt, wenn man mit einem einschneidenden Erlebnis konfrontiert wird. Denn hier wird nicht suggeriert: Das Traumatische ist vorüber, sondern: Es kann jederzeit wiederkehren. Der steirische Landeshauptmann Hermann Schützenhöfer (ÖVP), der sich offiziell der katholischen "Soziallehre" verpflichtet fühlt, drückt das so aus: "Die Welt ist ein einziger Krisenherd geworden. Wir müssen vorbereitet sein. Die Dinge haben sich nicht geändert, weil sich die Welt nicht geändert hat."

foto: apa/roland schlager Verteidigungsminister Mario Kunasek (FPÖ) und Innenminister Herbert Kickl (FPÖ) gaben sich im Grenzort die Hände.

Slowenien irritiert

Schützenhöfer ist offensichtlich selbst ein bisschen traumatisiert. Er erzählt, dass er während der Flüchtlingskrise zeitweise gar nicht in die Zelte hineingehen durfte, weil das zu gefährlich gewesen sei. Jedenfalls seien nicht nur Kriegsflüchtlinge gekommen.

Auf der slowenischen Seite schüttelt man über die österreichische Veranstaltung den Kopf, eine Kooperation schien dem Innenministerium in Ljubljana vor allem deshalb nicht sinnvoll zu sein, weil es keinerlei Anzeichen gibt, dass so etwas wie 2015 wieder stattfinden könnte – schließlich gibt es keinen offenen Flüchtlingskorridor mehr. Manche hier nennen die Show sogar "gruselig".

foto: reuters/lisi niesner Mit schwerem Gerät soll gegen die Migranten vorgegangen werden – so sie denn kommen.

"Wenigstens schminken"

Der Aufführungsort inmitten der Hügel, auf denen zwischen Weinstöcken noch immer Grenzzäune stehen, die keiner braucht, ist allerdings ganz hübsch. Die Bundesstraße wurde zu einem Freilufttheater umfunktioniert – im Polizeisprech heißt das "Aktionsraum". Politiker und Polizisten sitzen auf der Bühne wie im Amphitheater, nebenan stehen die Journalisten. Sogar ein kleines Zollhäuschen wurde aufgebaut. Daran bewegen sich Menschen mit bunten Rucksäcken vorbei – sie spielen Migranten. "Die hätten sie wenigstens schminken können", sagt einer der Journalisten enttäuscht, als er eine blonde Frau mit Pferdeschwanz sieht.

Aus dem Lautsprecher in Richtung Migrantenschauspieler tönt es: "Sie befinden sich am Grenzübergang zwischen Österreich und Slowenien. Bitte bewahren Sie Ruhe." Einer der Beobachter meint trocken. "Die verstehen ja kein Deutsch!" Offensichtlich wird Theater und Realität hier doch ein bisschen vermischt.

foto: apa/roland schlager An der Grenze war zum ersten Mal die neu gegründete "Puma"-Polizeieinheit im Einsatz.

"Lasst uns rein!"

Es kommen immer mehr Migrantenschauspieler herbei, sie reißen an den Absperrungen, sie ballen die Fäuste, sie machen Lärm und rufen "Lasst uns rein!". Die Polizeieinheiten rücken an, sie demonstrieren, wie man die Leute zum Warten bringt, damit sie geordnet in die "Registrierstraße" gelangen. Auch ein Pandur-Radpanzer mit Schwenkflügelgitter kommt zum Einsatz.

Die Grenzschutzbeamten tragen blaue Mützen und einen blauen Panther an ihrem Oberarm. Kickl meint, die "sprungbereite Großkatze" sei ein Symbol für die Flexibilität der neuen Truppe. Hubschrauber kreisen über Spielfeld, sie sollen zeigen, dass innerhalb einer Stunde weitere Polizisten aus Wien hierhergebracht werden können.

Während Kickl sagt, es gebe keine Garantie, dass es keinen Flüchtlingszustrom mehr gebe, und vom Wohlstandsgefälle und den Krisenherden redet, scheinen die Polizisten selbst ziemlich entspannt zu sein. Die Polizei sei eine "lernende Organisation", und man sei jederzeit in der Lage, die österreichische Grenze zu schützen, heißt es aus dem Lautsprecher. (Adelheid Wölfl aus Spielfeld/Šentilj, 26.6.2018)